Programajánló az első adventi hétvégére

Ha addig nem jöttél volna rá, hétvégén már advent első vasárnapja lesz, ami azt jelenti, hogy rohamosan közeleg a karácsony. Mielőtt azonban bevetnéd magad a legközelebbi plázába, hogy elkezd az ünnepi vásárlást, inkább mutatunk néhány klassz programot, amit kár lenne kihagynod. A karácsonyi vásárlási láz pedig még várhat.

Csütörtök – november 30.

Y E L L O W Jam Session w/ Bozsek Márk & Pribelszki Norbi – Yellow Budapest – 21:00

Improvizációs koncert kiváló zenészekkel, köztük akár veled is! Most csütörtökön belekóstolunk ismét a jammelés világába, aminek te is részese lehetsz, ha hozod a hangszered. Meghívott vendégek :Bozsek Márk és Pribelszki Norbi.

Ég és Föld között – a Biblia a magyar képzőművészetben – Várkert Bazár – december 5.

Az Ég és Föld között – A Biblia a magyar képzőművészetben című tárlat jelentőségét mutatja, hogy tematikájában és szellemiségében összefoglalása és betetőzése a korábbi három, – Debrecenben, Győrben és Kolozsváron – megvalósult kiállításnak! A művészettörténeti szempontból rendhagyó képzőművészeti válogatás a Biblia világával, a hittel és az emberi sorskérdésekkel foglalkozik.

SPB Klub – Anker’t – 18:15

Gyere, és próbáld ki magad „Magyarország legrégebben futó slam poetry klubján!” Aki a versenyre jelentkezik, az a jelentkezésében egyszersmind nyilatkozzon, hogy ha nem kerül be a kalapba, akkor a várólistára akar-e kerülni, vagy az Open Mic-ba. Aki nem került be a kalapba és nem nyilatkozott, az sem a várólistára, sem az Open Mic-ba nem kerül!

Ruby Harlem – ELLÁTÓház – 19:00

A Ruby Harlem zenekar zenéje egyfajta ötvözete az amerikai soul, neo soul, r&b, gospel zenéknek, valamint azoknak a csendes pillanatokban feltörő gondolatoknak, amelyek remélhetőleg a Ti életetekben is változást hoznak.

Péntek – december 1.

Nyáry Krisztián: Fölébredett a föld – könyvbemutató – Magvető Café – 18:00

Nyáry Krisztián legújabb könyvében 1848-49-ben született levelek segítségével meséli újra a forradalom és szabadságharc történetét. Az ismert szereplők személyes hangú magánlevelei mellett az utca embereinek üzenetei alulnézetből mutatják be a tankönyvekből ismert történelmi eseményeket; a 163 levél mindegyikéhez egy-egy rövid történet is társul. A könyvbemutató vendége: Hermann Róbert történész, beszélgetőtárs: LévaiBalázs. A Batthyány két asszonya című történetet elmesélik: KerekesViktória, Kurta Niké színművészek és Nyáry Krisztián.

Piaf Bar Grand Opening – Piaf Bar -18:00

Idézd fel velünk a régi idők semmihez sem hasonlítható hangulatát egy pohár pezsgő, zongoraszó és kiváló énekesek társaságában. Gyere el Grand Opening partinkra és engedd, hogy magával ragadjon az Piaf életérzés!

Budapest Boulevard Cinema bemutatja: Moszkva tér – Budapest Boulevard Cinema -18:00

1989-ben Petya a 18. születésnapját ünnepli. A nagyitól, aki egyedül neveli őt, megkapta a nagypapa felhúzós Doxa óráját. Szombat este a Moszkva téren a haverokkal, Rojállal, Kiglerrel és Csömörrel bulicímeket gyűjtenek – akárcsak a többi hasonló korúak -, majd szokás szerint végigbulizzák az éjszakát. Közeleg az érettségi. Törlik az 1945 utáni történelem tételeit. Kigler papájának használtautó kereskedése van, Petya vágya egy öreg, piros Zsiguli, ami ötvenezer. Rojál ötletére, Petya kézügyességére alapozva a négy haver nemzetközi vonatjegyek hamisításába fog. Rojál apja megszerzi az irásbeli tételeket. Másnap kitör a botrány: a tételek kiszivárgása miatt érvénytelenítik az érettségit.

Nem tudhatom – Radnóti és korunk – Katona József Színház – 19:00

Nem hagyományos értelemben vett irodalmi estről van szó. Vers, próza és zene egyedi párbeszéde a műsor. A művészeti ágak átjárhatósága, a művészek egyedi előadásmódja teszik a produkciót még különlegesebbé.

A zenei improvizációk a prózában, versben elhangzott gondolatokat folytatják, hangsúlyozzák, reflektálnak azokra.

ZING – Király 60 3. szülinapi burger buli – ZING – vasárnapig

Hétvégén tartják a ZING-KIRÁLY 60 3. szülinapját egészen péntektől vasárnapig, amire szeretettel várnak mindenkit! 2500 Ft-os fogyasztás felett megpörgethetitek a ZING szerencsekerekét, ahol számos meglepetés ajándék vár rátok!

Magyarhangya catch-up weekend – Újpesti rakpart – vasárnapig

A magyarhangya 7 éve mutatta be az első filmjét, azóta 36 különleges, társadalmilag fontos műnek segítette a hazai terjesztését, rendezett filmfesztivált (HangyaPass), Jodorowsky-maratont, „Szóljon hangosan a néma” sorozatot, szerkesztette egy ideig az Odeon Lloyd mozi műsorát, tematikus filmklubbot szervezett a Néprajzi Múzeummal, a Krétakörrel, és részt vett számos európai uniós kezdeményezésben, köztük a most negyedik évadjába lépő Scope100 projekben.

Szombat – december 2.

Spanyol Királyi Lovasiskola – Andalúzia Fiesta – Papp László Budapest Sportaréna

A tavalyi két teltházas Monarchia Keringő lovas gála után, idén decemberben Spanyolország legjobb lovasai, az andalúziai Spanyol Királyi Lovasiskola tagjai látogatnak el Budapestre, káprázatos bemutatójukkal.

Retro 2000esek Britney Night w/ Zimány Linda – BRKLYN – 22:00

Úgy alakult, hogy egy picit megcsavarták a BRKLYN-ban a decemberi Retro2000esek programjukat és a hétvégén megmutatjűk milyen az igazi Britney-tematikus retrobuli! Aki volt az tudja, aki még nem, az most megtudja, hogy tényleg itt van a város legjobb hangulatú, kizárólag külföldi retro slágereket felvonultató bulija!

Kedves Budapest! – Her / nagymama kemencézgető #1 – Dear Budapest – vasárnapig

Két nagymama, mindketten közel 80 évesen annyi energiával, amit fiatalon is megirigyelhetnénk!

December elején pedig beveszik a fővárost! Dear Budapest! – a város legújabb nyitott tere, és pop-up rendezvényeket is befogadó közössége. Egy különleges hiánypótló sziget a város egyik ikonikus saroképületében, a Veres Pálné utcában.

Soundtrack party – Mika Tivadar Mulató – 22:00

Amikor filmzenéről van szó, olyan filmek jutnak az eszünkbe, mint a Ponyvaregény vagy a Blues Brothers. Ez a buli ilyen zenéktől lesz hangos. Ti milyen filmzenékre tombolnátok? Talán itt meg is tehetitek.

Pass Andrea: Napraforgó / a dunaPart4 keretében – Jurányi – 18:30

Ez egy vidéki kisvárosban játszódó történet. Ha létezik polgári dráma, akkor ez amolyan kispolgári darab. Abban az értelemben, hogy a cselekmény hétköznapi helyszíneken játszódik olyan egyszerű és esendő szereplőkkel, mint a kedves, szép, egyedülálló tanító néni, a tök jó fej gondnok bácsi, a kiskamasz Dzseni, Erik és Julcsika, a megértő fodrászfiú, a jóképű orvos, a reménykedő eladó a turkálóban, a terroristának öltözött kisfiú vagy a megcsalt nő a zárt osztályon.

Vasárnap – december 3.

Vasárnapi Hütte Party – Élő zenével és ajándék 2cl pálinkával – Rombusz Terasz – 14:00

Ha elmentek síelni az időd nagy részét nem a pályán, hanem az asztalnál töltöd? Szívesen kortyolod a forró italokat, de ki nem állhatod az overált és a síbakancsot? Akkor itt a helyed!

Grincsfa készítő workshop – Púderben – 14:00

Közeledik az adventi időszak, ezért a Púder karácsonyváró kreatív délutánra hív minden alkotni vágyó egyént. Készítsd el a karácsonyi asztal legszebb díszét, egy kéreghasáb adventi koszorút vagy egy mini grincsfát! Engedd szabadjára kreativitásod, hangolódj jó hangulatban az ünnepekre!

WAMP – az első karácsonyi vásár – WAMP – 10:00

A már jól ismert alkotók mellett egyre több fiatal tehetség is megmutatkozik a WAMP designvásárokon, hiszen közvetlen kapcsolatba kerülve a látogatókkal, nem csak ők kapnak hasznos visszajelzéseket termékeikről, de egy tartalmas beszélgetést követően a vásárlók is személyes élményekkel gazdagodva távozhatnak.

Audiovisual installation: Aurora Borealis – Gellérthegy – 21:00

Az “Aurora Borealis” fényszobrot és hangkompozíciót egy időszakosan látható természeti jelenség ihlette. A finn és magyar művészek közös alkotása Finnország függetlenségének centenáriumára készült. A Bordos László Zsolt és Nagy András médiaművészek által megálmodott látványvilág vizuális atmoszféráját az egyik legismertebb finn sound designer, Kasperi Laine hangkulisszái teszik különleges kompozíciós egységgé.

