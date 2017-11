Nem telhet el úgy advent, hogy az ember ne látogatna ki a Vörösmarty téri karácsonyi vásárra. Mielőtt azonban egyből elcsábulnánk, és a forralt bor-kürtős kalács kombó mellett tennénk le a voksunkat, érdemes tisztában lennünk azzal, hogy a vásári forgatagban egészen szokatlan ételkülönlegességeket is megkóstolhatunk idén, ráadásul hozzájuk illő borral párosítva.

A tematikus gasztrohetek látványkonyhashow-kkal, hagyományhűen, kistermelői alapanyagokkal, vendégséfekkel, borászokkal várják az érdeklődőket, akiket nemcsak a magyar tradicionális kézművesség termékei csábítanak a vásárra, hanem a kulináris élvezetek is.

November 27. és december 3. között a töltött káposztáé és a somlói borvidéké a főszerep!

A töltött káposztát az év bármely szakában szívesen fogyasztjuk, de karácsonykor az ünnepi vacsora kihagyhatatlan fogása. Hazánk legkisebb borvidéke Somló, illő borokat kínál a káposztás ételekhez. Elsősorban a juhfark, a hárslevelű vagy a tramini lehet kiváló választás, de ne feledjük, Somlón ma már rozé és vörösbor is készül, melyek karakterüknél fogva szintén harmonizálnak a káposztás-húsos fogásokkal.

December 4. és 10. között tartsunk halas kisböjtöt!

A karácsonyt megelőző kisböjt talán kevésbé ismert, mint a húsvéti, de érdemes ilyenkor is kihívások elé állítani magunkat, különösen az ünnepi nagy lakomák előtt. A hagyományok szerint a kisböjt november 30-án veszi kezdetét, és a teljes húsmentesség helyett csupán szerdán és pénteken kell böjtölnünk, a hal azonban ilyenkor is megengedett. December 4. és 10. között tehát halas fogásokkal is találkozunk a vásáron, melyekhez klasszikusan fehérborokat, furmintot, olaszrizlinget, leánykát, de akár kéknyelűt is fogyaszthatunk.

December 11. és 17. között a hanuka ünnepkor ételeit is megkóstolhatjuk!

A hanuka ünnepekor az ismertebb hagyomány szerint olajban sütött ételeket fogyasztanak, fánkot, lángost, édes vagy sós palacsintát, latkeszt. Kevésbé, de szintén bevett szokás a tejes ételek készítése. Egyes területeken a reszelt krumpliból és tojásból készült latkesz, az almalepénykék és más, nem tejes ételek váltak a legnépszerűbb hanukai fogásokká. Advent harmadik hetében ezekkel a különlegességekkel van lehetőségünk megismerkedni a Vörösmarty téren.

A gasztronómiai élvezetek mellett a szokásos programokkal idén is várnak minden látogatót, mint a színpadi programok, az adventi gyertyagyújtás, a fényfestés a Gerbaud-ház falán és a kézműves vásárok.