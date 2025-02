14 vintage és retró vásár Budapesten és környékén februárra, a tél utolsó hónapjára

A tél utolsó hónapjában érdemes a szoba négy falát lecserélni az egyre kellemesebb szabad levegőre és programokkal, netalán kincskereséssel megtölteni a hétköznapokat és hétvégéket.

Lemezbörze | Marczibányi téri Művelődési Központ (2025. február 8.)

A Marczibányi téri Művelődési Központban a februári lemezbörze keretében ismét lesz minden, ami zene. A hónap első szombatján, február 8-án megrendezésre kerülő piacon új és régi hanglemezek, kazetták, CD-k, hangszerek, lejátszók, hangfalak, erősítők és zenei ihletésű könyvek mellett plakátok is terítéken lesznek.

Lilla Sellei Bags second hand vásár | Kastner Kommunity (2025. február 8.)

Első alkalommal kerül megrendezésre a Lilla Sellei Bags second hand vásár február 8-án a Kastner Kommunity falai között. A Szeresd újra! nevet viselő eseményen a márka táskái és kiegészítői képviseltetik majd magukat, a tervezői darabok szerelmeseinek tehát kihagyhatatlan programnak ígérkezik.

Gardrób Közösségi Vásár | ELTE Gömb Aula (2025. február 8.)

A tél utolsó hónapjában átalakulnak a gardróbok, felkészülnek a tavaszi váltásra, ennek megfelelően a februári Gardrób Közösségi Vásáron is a szezon legkülönlegesebb darabjaival találkozhattok. A hagyományokhoz híven az eseménynek ezúttal is az ELTE Gömb Aula ad otthont, február második szombatján tehát a fenntartható ruhavásárlásé lesz a főszerep.

KMO Autómodell Börze & Találkozó (2025. február 9.)

A havonta megrendezésre kerülő Autómodell börze és találkozó legközelebbi alkalmára február 9-én kerül sor. A rendezvénynek ezúttal is a KMO Művelődési Központ ad otthont, ahol a nagytermet ezúttal is gyűjtők, kincset keresők, nosztalgiázók, kisautók és modellek töltik meg.

Februári LemezPiac | ELTE Gömb Aula (2025. február 9.)

Az ELTE Gömb Aula februárban is otthona lesz a Gardrób Közösségi Vásár másnapján megrendezésre kerülő LemezPiacnak. A hatalmas választéknak és a több mint száz eladónak köszönhetően február 9-én is érdemes lesz tehát a legnagyobb hazai lemezbörzére ellátogatni.

Régiségvásár | Esztergom (2025. február 9.)

Régiségek képében a múlt legszebb és legkülönlegesebb történetei elevenednek meg február 9-én az Esztergomi Piac régiségvásárán. A vasárnap 7 és 14 óra között megrendezésre kerülő vásáron múltidéző tárgyak, festmények, régi lemezek, kitűzők és még ki tudja mennyi minden kincs sorakozik majd fel a vásárlók előtt.

Vitturi – Vittula Vásár | Klub Vittula (2025. február 11.)

Az idei év első Vittula Vásárán, február 11-én este árusokkal és lelkes kincsvadászokkal telik meg ezúttal is a Kertész utcai klub. A Vitturi eseményén most is lesz minden: ruha, könyv, kiegészítők, lakberendezési tárgyak, kézműves csecsebecsék, egyszóval minden, ami elfér egy asztalon.

Közlekedésrelikvia, Papírrégiség és Autóstematika Börze | MABÉOSZ (2025. február 15.)

Február 15-én, szombaton 9 és 13:30 között a MABÉOSZ székházban lesz a helye minden gyűjtőnek, hiszen ismét megrendezésre kerül sokak kedvenc eseménye, a Közlekedésrelikvia, Papírrégiség és Autóstematika börze.

Kosdi bolhapiac (2025. február 15.)

A tél utolsó hónapjában, ezúttal február 15-én kerül megrendezésre Kosd településének bolhapiaca. A Művelődési Házban otthonra lelt piac ezúttal is délutáni időpontban, 14 és 16 óra között várja majd az érdeklődőket.

Antik- és bolhapiac Szentendrén (2025. február 16.)

Minden hónap harmadik vasárnapján, februárban 16-án ismét tárt karokkal és fantasztikus portékákkal vár benneteket Budapesttől nem messze, Szentendre hangulatos antik- és bolhapiaca. A Bükkös-patak partján ezúttal is kereshetitek és kutathatjátok a régóta vágyott kincseket, alkudozhattok és térhettek haza a megérdemelt vásárfiával.

Retro Megabörze | Óbudai Kulturális Központ (2025. február 23.)

Február 23-a retró szerelmeseinek kedvez majd, ekkor rendezik meg ugyanis a Retro Megabörzét a III. kerületi San Marco utcában. A börzén szép számmal képviseltetik majd magukat lemezek és CD-k, telefonkártyák és kinderfigurák, akárcsak Coca-Cola és Elvis relikviák. Minden gyűjteménybe illő kincset lehet tehát majd adni és venni is, így kártyanaptárakra, szalvétákra, képeslapokra és bélyegekre egyaránt számíthattok.

Társasjátékcsere az Aurórában (2025. február 27.)

A Játszóház Projekt szervezésében február 27-én társasjáték csere-bere lesz az Aurórában. Nincs más dolgotok csak magatokkal hozni az eseményre egy vagy több jó állapotú társasjátékot. A társasjátékokért kapott tokenekért cserébe pedig új társast választhattok magatoknak, amit akár már helyben ki is próbálhattok!

Bakancsos utcai bolhapiac (minden szombaton és vasárnap)

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő Bakancsos utcai bolhapiac patinája napjainkra sem kopott meg: árusok és vevők állandó hétvégi helyszíne, ahol gazdát cserélhetnek a jobbnál jobb, egykor padlásokon pihenő kincsek. Az antik óráktól az érméken, porcelánokon, gyerekjátékokon át a régi képekig mindent megtalálhattok.

Budai Zsibvásár (minden szombaton és vasárnap)

A Budai Zsibvásár szélesre tárt kapui minden szombaton és vasárnap várják a lelkes kincsvadászokat, akik érkezhetnek autóval és busszal egyaránt. Ha épp valami különleges kiegészítőt kerestek otthonra, van valami a múltból, ami a szívetek vágya, érdemes egy délelőttöt szánni az alapos kutakodásra.

