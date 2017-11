Ennél szemkápráztatóbb lámpát még nem láttál – Fényfestés felsőfokon

A fényfestés még sosem volt olyan látványos és egyszerű, mint a Light Painting Projector Lamppal. Es még a borús hangulatunkat is feldobja!

Ez a könnyen összeszerelhető és egyedi használatra készült lámpa minden eddigi, színekről alkotott elképzeléseinket fölülmúlja. A búráját mi magunk is megtervezhetjük és megfesthetjük, így biztosak lehetünk benne, hogy egy egyedi lakásdekorációt kapunk.

A lámpához még festéket is adnak, így csak a fantáziánk szabhat határt annak, mi sül ki a ténykedésünkből. Kedvenc színeink és mintáink felhasználásával megalkothatjuk a számunkra tökéletes fényfestő lámpát, ami remek alaphangulatot adhat akár egy házi bulihoz, akár egy kellemes beszélgetéshez.

A művelet ilyen egyszerű:

Érdemes több félgömb búrát vásárolni a szetthez, mert így több hangulatú díszítést is csinálhatunk, melyek különböző alkalmakhoz passzolnak. Ráadásul a lámpa hálózat nélkül a szabadban is működtethető, így egy nyársaláshoz vagy kerti partyhoz is tökéletes kiegészítő lehet.

Persze, már készen festett búrával is megvásárolhatjuk ezt a csodás lámpát, ami nem mellesleg tökéletes karácsonyi ajándék is lehet barátaink, de saját magunkat is meglephetjük vele!

Bővebb infókat a kreatív lámpa oldalán lehet találni, kedvcsinálóként pedig íme, néhány kép.