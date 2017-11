Jövő héten kezdődik a 15. Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál

2017. november 29. és december 3. között a 15. Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Kino moziban nézheti meg a közönség az elmúlt év legjelentősebb animációs alkotásait a világ minden tájáról. A fesztivál öt napja alatt több mint 200 új animációs rövidfilmet és 13 egészestés mozit láthat majd a közönség. A fesztivál olyan világhírű filmműhelyek alkotóit látja majd vendégül, mint a DreamWorks Animation, melynek nemzetközi igazgatója, Shelley Page első budapesti látogatásakor a magyar animációs diákok munkáival is megismerkedik, vagy a Google Spotlight Stories, melynek egyik produkciós vezetője, Sara Diamond, bepillantást nyújt a művészi igényű VR‐filmek sajátos alkotási folyamataiba, és a régióban elsőként itt mutatja be legújabb és készülőben levő filmjeiket is.

A fesztivál nyitófilmje a Have a Nice Day című kínai egész estés animáció, amely az Anilogue előtt a Berlinale versenyprogramjában mutatkozott be, s mely a későbbiekben a Cirko Film forgalmazásában fut majd a magyar mozikban. A fesztivál öt napja alatt több mint 200 új rövidfilmet és 15 egészestés mozit láthat a közönség, köztük a tavalyi Anilogue nyertesét, a Pszichonauták – Az elveszett gyerekek című szürreális, antiutópisztikus fantasy-t. A csúnya rossz róka című francia gyerekfilmben az Oscar-díjra jelölt animátor és képregényrajzoló, Benjamin Renner (Ernest & Celestine) a vicces állati történeteket bemutató, saját képregényét viszi vászonra. A vad bolygó című klasszikus egy távoli bolygón játszódik, ahol óriások uralkodnak és a kicsi embereknek folyamatosan harcolniuk kell a túlélésért. A népszerű “Ted Sieger’s Molly Monster” TV-sorozat alapján készült Szörnyeteg Molly-t pedig a legfiatalabb fesztiválozóknak ajánljuk. A Hilda néni! című alkotás – melyet Cannes, Annecy és Locarno fesztiváljai egyaránt műsorukra tűztek – a zseniális francia művész, Jacques-Rémy Girerd munkája. A kenyérkereső (The Breadwinner) – melynek társproducere Angelina Jolie – a Tenger dala Oscar-jelölt alkotóinak új animációja. Az idei Anilogue zárófilmje a legendás Makoto Shinkai új alkotása, a Mi a neved? lesz, mely Japánban minden idők legnézettebb animációs filmje.

Idén 5 egész estés animáció lesz versenyben

A japán Sunao Katabuchi 2016-ban készített díjnyertes alkotása, A világ innenső végén (In This Corner of the World), Ali Soozandeh Teheráni tabuk (Tehran Taboo) című rajzfilmje, mely a cannes-i filmfesztivál Kritikusok Hete szekciójában mutatkozott be, a jeruzsálemi filmfesztiválon pedig Fipresci-díjat kapott, Xuan Liang és Chun Zhang kínai művészek lélegzetelállítóan szép munkája, a Hegyek és vizek könyve (Big Fish & Begonia), a japán Ito Naoyuki A saját hangod (Your Voice) című alkotása és a belga Arthur de Pins és a francia Alexis Ducord Zombillenium (Zombillénium) című társadalmi szatírája. Az egészestés filmek versenyében Jacques-Rémy Girerd, Kimmo Sillanmikko, Vassilis Konstandopoulos és Shelley Page, a DreamWorks Animation nemzetközi igazgatója – aki alkotóként a Roger nyúl a pácban, a Madagaszkár és a Shrek készítésében is részt vett – döntik majd el, hogy melyik filmnek ítélik oda a fődíjat. Idén 30 rövidfilm lesz majd versenyben, köztük Orosz Tina Bye-Bye, Mom című rövidfilmje, Lovrity Anna Katalin Vulkánsziget és Csáki László Néhány szó című alkotása is. A rövidfilmek versenyében pedig a Nancy Phelps amerikai filmkritikus, Javier Mrad argentin filmrendező, Katariina Lillqvist finn animációs rendező és Patrovits Tamás, magyar rajzfilmes és fesztiváligazgató alkotta zsűri dönti majd el, ki kapja a 2000 eurós fődíjat.

Az Anilogue idei vendége Finnország lesz, így az új finn animáció legizgalmasabb alkotásaival ismerkedhetnek az érdeklődők.

Eljön a Pink Twins stúdió két világhírű alkotója, Vesa Vehviläinen és Juha Vehviläinen is. Igazi csemegének ígérkezik a Google Spotlight Stories nevű műhely bemutatkozása, mely a virtuális valóságban megtekinthető animációs filmeket készít, melyek egyikét – a Pearl című filmet – az idén Oscar‐díjra is jelölték. Az Anilogue vendége a stúdió egyik produkciós vezetője, Sara Diamond, aki bepillantást nyújt a művészi igényű VR‐filmek sajátos alkotási folyamataiba, és bemutatja legújabb és készülőben levő filmjeiket is.

Az Anilogue számos gyerekprogramot is kínál. A Makám együttes és a Metropolitan Egyetem animáció szakos hallgatói közös, animált látványkoncerttel készülnek, a Bölcs Kavics alkotócsoport videójáték-készítő workshopot tart, és több program várja a látogatókat a Magvető Caféban, a Francia Intézetben, a Budapest Schoolban, az újonnan nyíló Három Holló kávéházban és a Liszt Ferenc téri gyermekkönyvtárban is.