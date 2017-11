Robin Schulz is fellép jövőre a STRAND Fesztiválon

2018. augusztus 22-én indul a 6. STRAND Fesztivál Zamárdiban, melyre most jelentették be a szervezők az egyik legaktuálisabb világsztár DJ-producer, Robin Schulz részvételét, a következő hetekben pedig további neveket ígérnek.

A STRAND Fesztivált a MOL Nagyon Balaton program keretében öt évvel ezelőtt indította útjára a VOLT Produkció és a Petőfi Rádió.

“A STRAND és a B.my.Lake fesztiválok elindításával az volt a célunk, hogy a balatoni szezont meghosszabbítva hívjunk turistákat a régióba. A fesztiválon a Petőfi Rádió kedvenc hazai fellépői mellett naponta több világsztár is fellép. Az elsőként hozzánk igazolt Robin Schulz nemcsak a rádiók, de világszerte a fesztiválok kedvence is. A tervünk az, hogy még karácsony előtt további neveket jelentünk be a 2018-as STRAND-ra” – mondta el Lobenwein Norbert, főszervező.

Robin Schulz, generációjának legsikeresebb DJ-producere friss lemezével érkezik Zamárdiba, de biztosra vehetjük, hogy az aranykezű művész miden gigaslágerét bemutatja koncertjén, ami belefér másfél órába.

A STRAND Fesztiválra kedvezményes, “early bird” jegyek és bérletek december 5-20. között kaphatók.