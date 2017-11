Három fővárosi bevásárló és tematikus utca visszatér az ünnep alapértékeihez: arra csábítanak, lassuljunk le, találjunk vissza önmagunkhoz és töltődjünk fel kultúrával, igazi élményekkel. Az utcák egyedi miliőjük mellett hangulatos karácsonyi programokkal hozzák vissza a valódi ünnepi varázslatot.

Budapest bevásárló és tematikus utcái közül három – a Falk Art&Antique Street (Falk Miksa utca), a Ráday Soho (Ráday utca) és a Bartók Béla Boulevard (Bartók Béla út) – idén visszatér az ünnep alapértékeihez. Az ilyenkor úton-útfélen előforduló giccsek, a hatalmas tömeg és a nagy pörgés helyett az ízléses, ember közeli ünnepvárásra, a meghitt, nyugodt készülődésre helyezik a hangsúlyt. E három utcában lehetőségünk lesz lelassulni, a saját tempónkban, a saját vágyainknak megfelelően várni a karácsonyt és élvezni az adventi hangulatot. A karácsonyi vásárlás mellett pedig kultúrával, színes programokkal és valódi élményekkel töltődhetünk fel egy pohár forró, téli ital társaságában.

„Budapest tematikus utcái úgy teremtenek dinamikus, pezsgő életteret, hogy közben megőrzik a múlt sajátos hangulatát, örökségét és hagyományát. Ezek a közösségi terek úgy viselik a régi idők báját, hogy szolgáltatásaikkal a ma emberének minden igényét kielégítik. Advent idején pedig éppen erre a lelassulásra, az alapértékekhez való visszatalálásra van szükségünk a nagy hajtás és személytelenség helyett” – mondta az esemény kapcsán a budapesti tematikus utcákat menedzselő BUM Nonprofit Kft. nevében Király Gabriella bevásárlóutca menedzser.

Az ünnepi készülődést és feltöltődést december 8-án hangulatos adventi programokkal teszi teljessé a Falk Miksa utca, a Ráday utca és a Bartók Béla út.

Az utcák „slow” karácsonyi programjai

A Falk Miksa utca évtizedek óta a fővárosi műkereskedelem központja. Ezt a kincset szeretné közelebb hozni a művészetektől, műgyűjtéstől távol sodródott új nemzedékekhez a galériákból és kávézókból alakult új közösség, az Art&Antique Street. Adventi tematikus sétájuk során meg lehet tekinteni a galériákban a hónap műtárgyát, de aukciós kiállításokra is be lehet kukkantani. A különleges sétát forró téli italokkal és utcazenével teszik kellemesebbé. Az üzletek egyedi meglepetésekkel és akciókkal készülnek, a helyben vásárolt ajándékokat pedig díszcsomagolásban lehet hazavinni.

A Bartók Béla Boulevard-on pop-up designvásárokkal (helyszínek: Pagony, Moha Café, Kelet, Szatyor, BBB iroda, La Nube, Faur Zsófi Galéria, Tranzit, Tinta, Chocofacture), adventi kirakatrendező és kézműves foglalkozásokkal lehet találkozni ezen a napon, az üzletek és galériák itt hosszabb nyitva tartással készülnek. Pénteken és szombaton a Gárdonyi téren egy mobilszaunában pihenhetjük ki a fáradalmakat vagy épp töltődhetünk fel az adventi időszak második felére. Mindezek mellett egy élő karácsonyi kalendáriummá válik a Bartók Béla út, minden nap egy új üzlet kirakatában nyílik ki egy ablak egy helyi kedvességgel.

A Ráday Sohoban is kényelmesen belegyalogolhatunk az idei karácsonyba. Szervezett városnéző csoportokat indítanak. Az egyikben az utca kortárs művészeti galériáit, különböző stílusokat és az alkotókat lehet megismerni, beleértve a Ráday utca építészettörténeti nevezetességeit. A Bakáts téri templom 19. századi orgonáját érintés közelből csodálhatjuk meg, sőt az eddig kevesek által látott altemplomba is be lehet jutni. December 8-án több vendéglőben és helyszínen lesznek kulturális és művészeti események: Inka Greill Bisztró, Soul Café, Hallo Hal Fish Bar, Vörös Postakocsi, Wokzilla, Mangacowboy, Rombusz Terasz, Nándori Cukrászda, Kisesti, Jedermann, Balázs Café, Input, Cevap Grill és további helyek-helyszínek. A nyugodt, sétálós programot a Ráday utca hagyományos téli ajánlata, a forralt bor és egyéb ravasz forró italok kötik össze.

A december 8-i programokról bővebben itt lehet tájékozódni.

