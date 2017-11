Finn és jazz? A legjobb párosítás!

December 1-én és 2-án a FinnAgora és a Budapest Music Center (BMC) szervezésében először találkozhat a magyar közönség Finnország két legizgalmasabb feltörekvő zenekarával.

A New Jazz from Finland projekt két koncert erejéig elhozza a Gourmet és a Jukka Eskola Soul Trio zenekarokat. Az idén 20 éves, nemzetközileg is (el)ismert Gourmet egy friss és teljesen új anyaggal érkezik majd. Jukka Eskola az egyik legismertebb finn, többszörösen díjazott jazztrombitás, aki a Budapestre érkező teljesen új zenekari felállásával soul jazz-t játszik majd. A nyilvános koncertek mellett, házikoncerteket is szerveznek különböző helyszíneken Jukka Eskolával és Mikko Helevä orgonistával.

A Gourmet idén ünnepli 20. születésnapját, és ünneplésre bőven van ok. A Mikko Innanen vezette, egyedülálló feldolgozásairól és meggyőző hangzásvilágáról ismert zenekar fennállása során mind Finnországban, mind külföldön hírnévre tett szert. Az Gourmet 2017-ben részt vett a brémai Jazzahead! szakmai börzén és fesztiválon, ahol újabb lelkes rajongókra talált.

Zenéjük állandó kísérője a humor, amely már az alapításkor feltett kérdésben megnyilvánult: „Hogy szólna az, ha Duke Ellington, Tom Waits, Carlos Gardel és Charlie Haden összefutnának egy vidéki kebabosnál Finnországban?” Az együttes friss, hamarosan megjelenő anyaggal érkezik Budapestre.

Jukka Eskola az egyik legkeresettebb és legismertebb finn jazztrombitás, aki mind a finn jazz-elit, mind a finn popszakma legjobbjaival játszik együtt. Munkásságát a Sony 2006-os jazzdíjával, valamint a Pori Jazz Fesztivál 2007-es év művésze díjával is elismerték. Eskola korábbi zenekara, a The Five Corners Quintet sokáig a skandináv jazz-zenei export egyik húzóneve volt. Budapestre most a Soul Trióval érkezik, hogy 1960-as évekbeli soul jazzt játszanak, és megmozgassák a közönséget. Legújabb lemezük 2017-ben jelent meg Jazz in a livingroom? címmel.

Az Opus Jazz Club koncertjein túl a FinnAgora meghitt házikoncerteket is szervez Jukka Eskolával és Mikko Helevävel. További részletek hamarosan.

Program: