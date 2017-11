Kiosztották Amerikában a legjobbaknak járó zenei díjakat

Tegnap este rendezték meg az American Music Awardsot, ahol Bruno Mars zsebelhette be a legtöbb díjat, de természetesen a nyár slágerének számító Despacitóhoz is hozzávágtak pár szobrocskát.

A jelölteket a sztárok lemezeladási adatai, turnéjuk népszerűségét is figyelembe véve egy szakmai zsűri állította össze, innentől kezdve azonban a közönségé volt a terep: ők szavazhattak online a kedvenceikre.

A tegnapi este leglátványosabb húzását P!nk követte el, aki egy felhőkarcoló oldalán táncolva adta elő legújabb számát, a Beautiful Tramuát.

Íme, a főbb kategóriák nyertesei:

Az év előadója:

X – Bruno Mars

The Chainsmokers

Drake

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

Az év új előadója:

James Arthur

X – Niall Horan

Julia Michaels

Post Malone

Rae Sremmurd

Az év együttműködése:

“Closer” – The Chainsmokers feat. Halsey

X – “Despacito” – Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber

“I’m The One” – DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne

“Don’t Wanna Know” – Maroon 5 feat. Kendrick Lamar

“Starboy” – The Weeknd feat. Daft Punk

Kedvenc férfi pop/rock előadó

X — Bruno Mars

Drake

Ed Sheeran

Kedvenc női pop/rock előadó

X – Lady Gaga

Rihanna

Alessia Cara

Kedvenc pop/rock együttes

Coldplay

The Chainsmokers

X – Imagine Dragons

Kedvenc pop/rock album

“Starboy” – The Weeknd

X — “24K Magic” – Bruno Mars

“More Life” – Drake

Kedvenc pop/rock dal:

X — “Despacito” – Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber

“Shape Of You” – Ed Sheeran

“Closer” – The Chainsmokers feat. Halsey

Kedvenc férfi soul/ R&B előadó

X — Bruno Mars

Childish Gambino

The Weeknd

Kedvenc női soul/ R&B előadó

X — Beyonce

Kehlani

Rihanna

Kedvenc soul/ R&B album

X — “24K Magic” – Bruno Mars

“Awaken, My Love!” – Childish Gambino

“Starboy” – The Weeknd

Kedenc soul/ R&B dal

X — “That’s What I Like” – Bruno Mars

“Location” – Khalid

“Starboy” – The Weeknd

Kedvenc férfi rap/hip-hop előadó

X — Drake

Kendrick Lamar

Migos

Kedvenc rap/hip-hop album

“More Life” – Drake

X — “DAMN.” – Kendrick Lamar

“Culture” – Migos

Kedvenc rap/hip-hop dal:

X – “I’m The One” – DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper and Lil Wayne

“HUMBLE.” – Kendrick Lamar

“Black Beatles” – Rae Sremmurd feat. Gucci Mane