Karosi Júlia: Várhatok még – George Gershwin a középpontban

“Régóta érlelődik bennem, hogy szeretnék egy egészestés műsort szentelni egyik legkedvesebb zeneszerzőmnek, George Gershwinnek. Dalai azért is meghatározóak számomra, mert rajtuk keresztül kezdtem el jazz zenével foglalkozni. Gershwin világa hidat képez a klasszikus zene és a jazz között, s ebben a világban rendkívül otthonosan érzem magam.” – vallja Karosi Júlia énekesnő.

Júlia Várhatok még címmel mutatta be Gershwin-estjét a Zeneakadémián, majd az idén több helyszínen, fesztiválon is. A nagyszerű zeneszerző 80 éve hunyt el, de nem csak az idei esztendő Gershwin-év, hanem a 2018-as is, hiszen jövőre Gershwin születésének a 120. évfordulóját ünnepeljük.

Karosi Júlia idei Gershwin-sorozata hamarosan négy koncerttel zárul:

november 25-én a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban a Karosi Júlia Quartet lép fel 19 órától,

december 3-án 16 órától pedig különleges helyszínen, adventi programként hallhatja a közönség ezt a nagyszerű koncertet a zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontban. Az utóbbi hangversenyen a Karosi Júlia Quartet kiegészül a hazai jazzélet egyik legsokoldalúbb gitárosával, Fenyvesi Mártonnal, aki a Gershwin-dalok hangszerelését is készítette.

December 13-án Tatabányán hallhatják a zenebarátok a Karosi Júlia Quartet koncertjét,

két nappal később, 15-én pedig a Budapest Jazz Clubban.

A koncert hangulata a Broadway show-k világát idézi, ugyanakkor a dalok Fenyvesi Márton új, izgalmas hangszerelésében és hangzásvilágukban egyediek, modernek, különlegesek. Akik jól ismerik az esten fölcsendülő Gershwin-dalokat, azok számára is tartogatnak meglepetéseket.

Karosi Júlia Quartet:

Karosi Júlia – ének

– ének Tálas Áron – zongora

– zongora Bögöthy Ádám – nagybőgő

– nagybőgő Varga Bendegúz – dob

– dob hangszerelés: Fenyvesi Márton

Az est során a legismertebb Gershwin-dallamok mellett (Summertime, The Man I Love, I got rhythm…) helyet kapnak kevésbé ismert, de annál izgalmasabb kompozíciók is (Fascinating Rhythm, Slap That Bass, He loves and she loves…), és még magyar nyelvű dalt is hallhat a közönség.

Karosi Júliáról röviden: az ELTE Bölcsészettudományi karára járt, esztétika-filozófia szakra, majd a bölcsészdiploma megszerzése után végezte el a Zeneakadémia jazzének szakát, majd ugyanitt a Master képzést is.

Első lemeze, a Stroller of the Streets (Városi kószáló) 2012-ben jelent meg, s a kizárólag saját szerzeményeket tartalmazó, markánsan egyéni hangvételű album azonnal pozitív kritikai visszhangra lelt. Ugyanannak az évnek a végén a Whereabouts Records Japánban is piacra dobta a lemezt, úgy, hogy még egy négyszámos, feldolgozásokat tartalmazó kislemezt is megjelentetett You Stepped Out of a Dream címmel.

Karosi Júlia híre nemcsak a Távol-Keletre, hanem a tengerentúlra is eljutott: a második lemeze már a New York-i Dot Time Records gondozásában látott napvilágot 2014-ben. A Hidden Roots (Rejtett gyökerek) cím az énekesnő zenei gyökereire utal, amelyben kiemelt fontosságú a magyar népzene és Bartók Béla életműve, ez a finoman összefonódó, kettős örökség.

Ehhez kötődik az új Gershwin-produkció is, hiszen az amerikai zeneszerző dalai ugyanúgy hozzátartoznak Karosi Júlia zenei gyökereihez, mint a magyar folklórkincs és Bartók Béla életműve.