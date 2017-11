Hungary Emerging – új progam indul a magyar művészek számára

A Magyar Foundation of North America örömmel jelenti be Hungary Emerging elnevezésű programjának elindítását. A kezdeményezés egy olyan kiállítás sorozat, amely fiatal, tehetséges, Magyarországon vagy külföldön élő magyar képzőművészek számára biztosít bemutatkozási lehetőséget. A program célja, hogy a feltörekvő alkotók nemzetközi színtéren is ismertséget szerezzenek, és részesei legyenek a globális kulturális párbeszédnek.

A művészek által beküldött jelentkezésekből szakmai testület választja ki azt a 10 alkotót, akik bemutatkozhatnak a Hungary Emerging kiállításon. Az értékelő bizottság kiemelkedő művészeti szakemberei többek között akadémiai területen, valamint New York legismertebb galériáinál szerezték tapasztalataikat.

“A Magyar Foundation of North America küldetése, hogy a magyar kultúrát, kulturális együttműködéseket és az ehhez kapcsolódó kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákat népszerűsítse. Azzal, hogy az Alapítvány platformot teremt fiatal magyar származású művészek számára, egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy bemutatkozhassanak a globális közönség előtt, a világ elismerje és megismerje különleges tehetségüket.”

– mondta Jo Anne Barnhart, a Magyar Foundation ügyvezető igazgatója.

A Hungary Emerging bejelentésére hivatalosan az Art Market Budapest nemzetközi képzőművészeti vásáron került sor. Az érdeklődők 2017. december 31-ig jelentkezhetnek a programra, a részvételre kiválasztott művészek nevét, akik így a jövő év folyamán az Egyesült Államok több pontján megrendezendő kiállításokon nyernek bemutatkozási lehetőséget, 2018. januárjában jelentik be.

További információ a Hungary Emerging programról és a jelentkezés részleteiről ezen a honlapon található, a Magyar Foundation of North America szervezetéről pedig itt olvashatsz többet.

Ha az Art Market Budapestről tudnál meg több infót, kattints ide.