A Spanyol Királyi Lovasiskola bemutatja: Andalúz Fiesta

Amikor már éppen azt gondolnád, hogy semmi újat nem mutathat a színház, lovak és flamenco táncosok lepik el a színpadot. Nem viccelünk, idén decemberben Spanyolország legjobb lovasai érkeznek a Papp László Budapest Sportarénába, hogy Miklósa Erika és Kiss B. Atilla operaénekesekkel kiegészülve elvarázsolják a közönséget.

A lovaglás mindig is fontos szerepet játszott a magyar nemzet történelmében. Nem véletlen a lovas nemzet elnevezés: egykor hírhedtek voltunk lovas íjászainkról, akik az egész kontinenst félelemben tartották. A lovas sport ma már a magyar kulturális örökség részét képezi, amiről az országban fel-felbukkanó lovas színházak is árulkodnak. Céljuk, hogy rockoperáikon és operettjeiken keresztül megőrizzék a lovaglás hagyományát és színházi elemekkel elegyítsék azt. A cordobai Spanyol Királyi Lovasiskola is pontosan ezt teszi. A lovaglás egy ősi művészet Spanyolországban, hiszen hozzájárult az ország katonai sikereihez és nagyhatalmú európai országgá válásához a 16. században. Andalúz, arab és Berber lovaik lehetővé tették, hogy Spanyolország félelmetes birodalmakat hódítson meg, ami dicső vagyont eredményezett.

Megtiszteltetés, hogy idén Budapesten köszönthetjük a Spanyol Királyi Lovasiskolát. Két napos itt tartózkodásuk alatt, garantáltan elvarázsolják majd a közönséget. A tüzes lovas show részeként a nézők George Bizet híres operájának, a Carmennek láthatják lovas verzióját, amiben nem más, mint a világhírű magyar koloratúraszoprán, Miklósa Erika alakítja a főszerepet. Az előadást az andalúz lovasok és ruhaköltemények, az opera és Dél-Spanyolország szenvedélyes táncmozdulatai teszik különlegessé. Ha mindez nem lenne elég, a Déri András vezette szimfonikus zenekar is tiszteletét teszi, sőt flamenco táncosok lepik majd el az arénát.

Olyan hazai sztárokat is láthatnak a nézők, mint Koltai Polett, aki nyolc gyönyörű fekete lovával lép majd színpadra, de ott lesz még Szegei Gábor, fogathajtó-világbajnok is. Carmen verhetetlen torreádorát, Escamillot Bakonyi Marcell és Szegedi Csaba alakítja, míg Miklósa Erika partnere a díjnyertes tenor, Kiss B. Atilla lesz.

A résztvevő ötven királyi ló több fajta keveréke – úgy hiszik, ez áll a spanyol királyok sikeres csatái mögött. Ezeknek az andalúz lovaknak az eleganciája szemet gyönyörködtető. Erejük, tanulékonyságuk és intelligenciájuk miatt, egykor háborús lovakként voltak ismeretesek. Ugyanezen okokból kifolyólag gyakran láthatjuk őket történelmi és fantasy filmekben. Biztos hát, hogy ezúttal is ellopják majd a showt.

Operaimádók és történelem fanok egyaránt élvezni fogják a Spanyol Királyi Lovasiskola műsorát. Ismerd meg két ország lovaskultúráját egyszerre! Ha nem akarod kihagyni ezt a különleges színházi élményt, ne feledd, hogy csak december 2-án és 3-án lehetsz tanúja a lovas shownak, ahonnan egy szeletke magyar és andalúz örökséggel távozhatsz majd.

További infó: lovasshow.hu