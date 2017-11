Csalódás a várva várt John Lewis karácsonyi reklám

A karácsonyi időszak, az éves John Lewis reklám megjelenésével, immár hivatalosan is elkezdődött. Idén tűkön ülve vártuk a minden évben szívmelengető karácsonyi kisfilmet, lehet mi tettük túl magasra a lécet, de a várva várt elérzékenyülés most elmaradt. A videóban hallható Beatles Golden Slumbers c. száma mindenesetre csodálatos az Elbow feldolgozásában.

Mielőtt megmutatnánk nektek az idei reklámot, egy kis hangolódásként íme 3 kedvencünk az előző évekből.

A napokat karácsonyig türelmetlenül számláló kisfiú története 2011-ben mindannyiunk szemébe könnyeket csalt:

Monty, a pingvin meséjét sem feledjük 2014-ből:

A kedvencünk talán mégis A férfi a Holdon c. kisfilm két évvel ezelőttről:

Következzen tehát a John Lewis 2017-es karácsonyi reklámja: