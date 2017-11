Így zárd a hetet! – Mutatjuk a legjobb hétvégi programokat

Ismét eltelt egy fárasztó hét, ideje ismét sorra venni a legjobb hétvégi programokat. Most sem lesz lehetőségünk unatkozni: csütörtöktől vasárnapig rengeteg izgalmas program vár minket. Mutatjuk is a legjobbakat.

Csütörtök – november 9.

7. Márton napi Borfesztivál a Gellértben – Danubius Gellért Hotel – vasárnapig

A Gasztronómia 7 csodájával nyílik meg újra a Lakosztályétterem, ahol Szulló Szabina és Széll Tamás készíti a hétfogásos menüt. A Gerbeaud-Gundel-Gellért séfjei és sommelier-i pazar borvacsorát kínálnak, és barangolhattok Hetedhét ország ízei között is a Sunday brunchon.



Frenák Pál Társulat: Lutte – Trafó – 20:00

A tükörfényű, vakítóan fehér szőnyeg kijelöli a szembenézés, a tánc, pontosabban a küzdelem terét – a küzdő felek pedig egyszerre ütköznek össze egymással és önmagukkal. Hol saját törékenységük, hol állati ösztöneik, hol a külvilág végtelen agressziója ellen harcolnak; a küzdelemben saját magukon kerekednek felül és saját magukkal szemben maradnak alul.



Rakonczai Piano Live Halloween – Fröccsterasz – 21:00

Gyorsan telik az idő! Újra találkozhattok és fergetegeset bulizhattok Rakonczai Imrével. A november 9-i rendezvény témájának anno a Halloweent választottá a szervezők. Beöltözni lehet, de nem kötelező. Erre az alkalomra elegánssá varázsolt Fröccsterasz Télikertben lehetőség van arra is, hogy a művész személyesen köszöntse fel a születésnaposokat.



Az állampolgár – film & beszélgetés az alkotókkal – Csányi utca 5. – 17:30

Az állampolgár című film vetítését követően Bárdos Csaba filmesztéta beszélget Vranik Rolanddal a film rendezőjével, dr. Cake-Baly Marceloval a film főszereplójével és dr. Szekeres Zsolttal a Magyar Helsinki Bizottság / Hungarian Helsinki Committee Menekültügyi program jogi előadójával elemzi a filmet és tájékozódunk a magyarországi, menekülteket érintő jogi helyzetről a TOTÁL filmklub – nem csak film – Emberi Jogi Filmklub keretében.



Péntek – november 10.

100 kézműves termelő, 1500 prémium kategóriás termékének széles körű választéka jelenik meg minden idők eddigi legnagyobb budapesti Székely Nagyvásárán, melyet kulturális programok is színesítenek. A helyszínen először kóstolható csapolt formában Budapesten a Tiltott Csíki Sör legújabb fajtája, a Krém Sör. A belépés ingyenes!

Amerikai pszichó – Bem Mozi – 21:00

Patrick Bateman egy gazdag és befolyásos Wall Street-i befektető fia, igazi aranyifjú. Könnyen halad előre az apja által kitaposott úton, megszállottja a pénznek, a sikernek, a divatnak és a stílusnak. Igazi társasági ember, központi figura, amolyan kétlábon járó sikersztori. Bateman emellett minden idők legkegyetlenebb és leggátlástalanabb sorozatgyilkosa is. Ismerősöket és ismeretleneket mészárol le különös kegyetlenséggel, nem válogatva az eszközökben – kés, láncfűrész, fegyver, nála egyre megy. Indítéka nincs – hacsak az ölés gyönyöre nem számít annak. A rendőrség sötétben tapogatózik, eleinte senki nem gondol arra, hogy a legbefolyásosabb körökben kellene keresni az egyes számú közellenséget.

Oops #23 – Yo yo /w Jutyub Diszko – Aker’t – 22:00

Queer houseparty, ahol mindenféle szeretet megengedett.



Szombat – november 11.

Libadalom – Etyek, Gasztrosétány – 10:00

„Aki Márton napján ludat nem eszik, ehetik az bármit, mégis éhezik. Aki Márton napján újbort nem iszik, az egész évben szomjazik.” Mivel a szervezők nem akarják, hogy így legyen, itt biztosan nem fogsz sem éhezni, sem szomjazni.



Harcosok klubja / Fight Club – Bem Mozi – 20:00

A történetet egy jól szituált, de cinikus és kiábrándult fiatalember meséli el. Nevét nem tudjuk, néha Jacknek (Edward Norton) hívja magát. Önismereti terápiás csoportokba jár, mégsem kerül közelebb valódi énjéhez és embertársaihoz. Véletlenül összeismerkedik Tylerrel (Brad Pitt), akiben felfedezi hiányzó tulajdonságait. Tyler egy különös, titkos társaság megalapításával próbál megszállottan úrrá lenni a világ káoszán. A Harcosok Klubjának híre hamar elterjed a túl hamar meggazdagodott menedzser nemzedék tagjai között, akik egyre intenzívebb élményekre várnak. Az egyetlen, aki a két rokonlélek közé ékelődik, egy nő. Marla (Helena Bonham Carter) kétségbe vonja Tyler erőltetetten férfias ideológiáját…



jutyubdiszko // Stranger Hits – Anker’t – 22:00

Ha már zsibbad a csuklótok a sok D&D-zéstől, megmelegedett a fagyott gofri az asztalon, és kijátszottátok magatokat a Spotify Stranger Things easter eggjével, akkor vegyetek fel egy olyan cipőt, amit nem sajnáltok nyálkás, fekete izébe mártani, és irány az Anker’t most szombaton!



Lovasi – Az első 50 év legjobb dalai – Budapest Aréna – 20:00

Az ország egyik legemblematikusabb frontembere, az idén 50 éves Lovasi András, az 1987-ben alakult Kispál és a Borz együttes énekese, basszusgitárosa és dalszerzője, valamint a 2005-ben alakult Kiscsillag zenekar gitárosa, énekese-zeneszerzője teljes életművét átölelő koncertet ad az Arénában.



Lovasi 50 after (100% magyar alter) – Kuplung – 23:30

Koncert után találkozunk a Kuplungban! Főleg Kispál és Kiscsillag számokra lehet számítani, de persze a többi hazai kedvencünk számai is helyet kapnak. Hiperkarma, Quimby, Kaukázus, 30Y, etc. Beugró: 500 forint.



Vasárnap – november 12.

Jazz Reggeli – Novemberi Repeta! – Mazel Tov –

Ízelítő gyanánt, hogy mire számíthatsz: forró shakshuka buggyantott tojással, Izraeli „Oszd meg tál” hétféle harapnivalóval, mallawach palacsinta mézzel és pisztáciával, továbbá ínycsiklandó smoothie variációkkal várnak. a hétvége mindkét napján jazz koncertre is számíthatsz.



Slow Gasztro Market – Anker’t – 10:00

Gasztronómiai paradicsom: zöld piac a slow életmód értékei szerint. Lassulj le az Anker’tben, egyél valódi jót!



Midnight Music – Várkert Bazár – 23:30

Újra #midnightmusic, azaz klasszikus zene azoknak, akik éjjel élnek! A Budapesti Fesztiválzenekar ezúttal orosz vizekre evez, a kapitány pedig az a (éppenséggel orosz) Dmitrij Kitajenko lesz, akinek vezényletével világszerte legendás koncertek születtek már. Lesz most is babzsák, köztük pedig a BFZ muzsikusai kiegészülve (a természetesen szintén orosz) Lilya Zilbersteinnel és az ő zongorájátékával.



Dollár Papa Gyermekei: Csehov – Trafó – 20:00

Dollár Papáék rég dédelgetett álma valósul meg: egy jó kis Csehov. Vagy nem is egy? A stúdiót kinőtték, irány a nagyterem. „Sárosdi Lilla elpusztíthatatlan, non stop asszonyi nagyüzemként nyomul az előadás második felében. A majdhogynem járásképtelen, magas cipősarkain sietve bicsakló, lila ruhás nő-gömböc hahotázva-vicsorítva fal föl mindent és mindenkit maga körül – s valamennyi józan esze, valami kis igaza neki is van, mint a sorsalakító igazságok nélkül élő, vegetáló trupp valamennyi tagjának. “



Indítsd jól a heted!

Gorillaz – Official event 2017 – Papp László – 19:00

Múlt héten jelent meg 7 év szünet után Humanz című új stúdióalbumuk, amely rögtön széleskörű elismerést aratott. Ráadásul nem csupán a lemez, de az amerikai turnéra a belépőjegyek is egy szempillantás alatt elfogytak, akárcsak a nyitó Demon Dayz fesztiválos fellépésükre, amely kevesebb mint 10 perc alatt lett teltházas.

