Harapj bele az ősz ízeibe! – Körtés kókuszos süti

Hogy miért érdemes ősszel is minél több szezonális gyümölcsöt enni? Azért, mert édesek, lédúsak és nagyon-nagyon finomak. Magukban, salátában és köretként is helyt állnak, de természetesen a süteményekbe csempészve is nagyon finomak. Következzen most egy olyan recept, amit a körte tesz tökéletessé.

Hozzávalók (egy közepes méretű tepsihez)

4 tojás

15 dkg cukor

1 csomag vaníliás cukor

1 dl tej

1 dl olaj

15 dkg liszt

10 dkg kókuszreszelék

1 teáskanál sütőpor

1 csipet só

2,5-3 db körte

porcukor és mandulaforgács a tálaláshoz

Elkészítés

A tojásokat habosra keverjük a kétféle cukorral, a tejjel és az olajjal. A lisztet összekeverjük a kókuszreszelékkel, a sütőporral és a sóval, majd apránként a tojásos elegyhez forgatjuk. Sűrű tésztát kell kapnunk. A körtéket megmossuk, meghámozzuk, hosszában megfelezzük, végüket levágjuk. Magházukat óvatosan, késsel kivágjuk. Külső oldalukat sűrű beirdaljuk. A tésztát sütőpapírral bélelt (vagy kivajazott), közepes méretű tepsibe öntjük. Belenyomkodjuk a felezett körtéket, majd 180 fokra előmelegített sütőben kb. 30-35 perc alatt készre sütjük. A tepsiben hagyjuk langyosra hűlni. A teljes hűlést követően felszeleteljük, porcukorral és mandulaforgáccsal meghintve tálaljuk.

A receptért köszönet Csigó Zitának. Még több finomság receptjéért látogass el az Ízes Élet honlapjára.