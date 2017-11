Kiselefánt született Budapesten!

Ma hajnalban megszületett Angele várva-várt második borja. Az anyuka és a kiselefánt is jól van, ám most még csak a gondozók és az állatorvosok láthatják. Jelenleg arra várnak, hogy a kicsi megtalálja az emlőket és szopni kezdjen.

Szerdán hajnalban kiselefánt született a Fővárosi Állat és Növénykertben. Az ellésre egészen pontosan hajnali 3 óra 54 perckor került sor. Szerencsére minden rendben zajlott, és az újszülött nem sokkal később sikeresen lábra is állt. A gondozók most arra várnak, hogy a kicsi megtalálja az emlőket és szopni kezdjen.

Az ellés alatt végig jelen volt Angele előző borja, a csaknem ötéves Asha is. Technikailag ugyan volna lehetőség Asha különválasztására is, de jobbnak látták, ha ő is jelen van kistestvére születésekor. Ez megfelel a természetes állapotoknak, hiszen az elefántok a vadonban csordában élnek, ahol a cseperedő fiatalok rendszerint akkor is jelen vannak, amikor anyjuk már a következő borját hozza a világra. Ráadásul ez a megoldás azért is szerencsés, mert az előző kiselefánt történetesen nőstény, és felnövekedve hasznos lehet a számára, ha láthatja az anyját gyermeknevelés közben.

Asha természetesen élénken érdeklődik kistestvére iránt, ha azonban ez az érdeklődés már kissé tolakodó, Angele azonnal odébb tessékeli.

Mivel az újszülöttnek és az anyaállatnak ilyenkor a legteljesebb nyugalomra van szüksége, a „szülőszobaként” használt, 2008-na épült elefántcsarnokot további intézkedésig lezárták. Jelenleg az elefántokhoz beosztott állatgondozókon és az állatorvosokon kívül senki, még az állatkerti dolgozók sem közelíthetik meg a környéket. De maguk a gondozók is csak akkor lépnek be a területre, amikor ez feltétlenül szükséges, egyébként monitoron keresztül figyelik az eseményeket. Assamot, az apukát viszont most is megtekinthetik a látogatók a patinás régi Elefántházban.

A kiselefánt iránt érdeklődő nagyközönségtől egyelőre türelmet kérnek. Ahogy emlékezhetnek, az előző elefántborjúnál is másfél hetet kellett várni, amíg a nagyközönséget először beengedtték az istállóba. Érdemes viszont folyamatosan figyelni az Állatkert hivatalos Facebook-oldalát, ahol rendszeresen szolgálnak naprakész információkkal, képekkel és rövid videókkal a kiselefánt első napjairól.

Forrás: Budapest ZOO