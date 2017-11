Hányszor lehet úgy meghalni, hogy még ne váljon röhejessé? – FILMKRITIKA

November 16-án kerül a mozikba a Boldog halálnapot című horror(szerű)film. Az alapsztorija elég egyszerű: egy egyetemista lány minden reggel ugyanarra a napra ébred, és ha ez nem lenne elég, a nap végén még meg is ölik. A filmet a premier előtti vetítésén láttuk.

Igen, az alapkoncepcióból még egy izgalmas film is sikerülhetett volna, a kissé bugyuta előzetes ellenére is, melyből kiderül, hogy a Tree-t üldöző “félelmetes” alak az egyetemi focicsapat kabalabébijét ábrázoló maszkot viseli, ami leginkább röhejes, semmint vérfagyasztó.

Ahogy Tree újra és újra átéli élete utolsó napját, rájöhetünk, hogy több embernek is bőséges oka volt rá, hogy meggyilkolja a lányt, mivel valljuk be, eléggé utálatos személy. Az apja hívásait rendszeres figyelmen kívül hagyja, simán rámászik a tanárjára, akinek mellesleg felesége van, a szobatársától szülinapjára kapott muffint pedig a kukába dobja, vagy a földre ejti, vagy a polcán hagyja (több változat is van ugye, mivel ezt az ominózus napot többször is átéli Tree).

Körülbelül a film felénél azt tanácsolja Treenek Carter (a srác, akinek a szobájába minden reggel felébred), hogy próbálja meg kitalálni, ki gyűlöli őt annyira, hogy meg is ölje. Itt még megvolt annak az esélye, hogy egy krimiszerű, nyomozásos, ok-okozati összefüggéseket kereső film kerekedjen ki a Boldog halálnapot-ból, de erre sajnos nem kerül sor.

Csavar persze volt a végén, sajnos 3-4-gyel több is, hogy még átmenjen az ingerküszöbünkön, de annyi baj legyen, legalább kapkodhatjuk a fejünket a moziban.

Hogy horrornak vagy thrillernek illik-e be jobban a film, nehéz lenne megmondani, mivel maximum egyszer lehet megijedni a filmen, ráadásul azt is szinte a legelején, amikor a semmiből előtűnik a (kivételesen) félelmetes gyerekmaszkos alak.

A film főszereplője, Jessica Rothe egyébként elég ügyesen alakítja az elviselhetetlen, elkényeztetett, önző egyetemista lányt, ám a film rendezője, Christopher Landon nem hozza a szokásos formáját, mármint ami a rémisztgetést illeti. (Landon csinálta többek között a Paranormál Activtyt is, na ahhoz képest a Boldog halálnapot egy matiné.)

Ha nagyon unatkozol, vagy a nap végén már nincs energiád semmire, de nem akarsz otthon maradni, menj el, és nézd meg a filmet, unaloműzőként jól beválik az alkotás. Ennél többre azonban sajnos nem érdemes számítani.