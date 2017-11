Gondoltad volna, hogy ezek a csodálatos képek a szomszédban készültek?

Bár Erdélyről leginkább talán a horrorsztorik juthatnak az eszünkbe, köztük Drakula vagy Báthori Erzsébet vérfagyasztó alakjával, a szomszédos országban található terület rengeteg csodálatos tájat rejt magában. Ezt a következő képkockák is ezt bizonyítják.

Azért némi misztikum és sejtelmesség minden kétséget kizáróan van Erdélyben, ez az alábbi képeken is jól látszódik. Ködben úszó tájak, megsárgult erdők, békesség és nyugalom. Nem kérdés, hogy ez a hely is felkerült az őszi bakancslistánkra. Szívünk szerint már most kocsiba pattannánk és elutaznánk ide egy pár napos túrázásra és pihenésre.