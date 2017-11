7 Agatha Christie-könyv, amely megérdemelné, hogy film készüljön belőle

November 9-én, csütörtökön lesz Agatha Christie egyik leghíresebb krimijének, a Gyilkosság az Orient expresszen című könyv filmfeldolgozásának a premierje. Valószínűleg nagyot fog szólni a film, mert időtlen idők óta nem találkozhattak a Christie-rajongók a mozikban az írónő krimijeivel. Pedig bőven lenne miből válogatni…

Agatha Christie neve hallatán általában a Tíz kicsi néger jut az eszünkbe, pedig az írónő rengeteg krimit, sőt lélektani regényt is vetett papírra, melyek közül sokakról elfelejtkeztek az olvasók. Bár a Gyilkosság az Orient expresszen tökéles választás volt a producerek részéről, van még itt egy-két izgalmas, ám kevésbé ismert Christie-krimi, mely megérdemelné, hogy a mozikban is találkozhassunk velük. Ezek közül válogattunk most össze hetet.

A sittaford rejtély

Kezdjük a sort egy misztikusan induló regénnyel. Kegyetlenül hideg tél van, az impozáns Sittaford-házat pedig elvágja a hó a külvilágtól. Hogy a ház lakosai és vendégeik lekössék magukat, asztaltáncoltatást tartanak. A szellemek pedig vérfagyasztó üzenetet kezdenek kopogtatni: a ház tulajdonosa, a faluban tartózkodó Travelyan kapitány halott. Valaki meggyilkolta. A halálra rémült társaság legbátrabb tagja az istentelen időben is útra kel, hogy megnézze, történt-e valami a barátjával. Legrosszabb sejtelmei beigazolódnak: holtan talál a kapitányra.

Nyílt kártyákkal

Elő a pókerarccal! Valaki a szalvétákat gyűjti, más a bélyegeket, megint mások pedig a gyilkosokat. A gazdag és társadalmilag elismert Mr. Shaitana meghívja Hercule Poirot-t magához egy különleges kártyapartira. Az egyik szobában négy olyan embert ültetett a kártyaasztalhoz, akik Shaitana meggyőződése szerint gyilkosságot követtek el. Poirot természetesen igent mond a különleges és izgalmasnak ígérkező eseményre, mely tragikusan végződik: Mr. Shaitanát az egyik vendége meggyilkolja.

N vagy M

Agahta Christinek van két szerethető, ám kevésbé ismert karaktere, ők Tommy és Tuppence, akik ellentétben Poirot-val és Miss Marple-lal nem “kortalanok”. Az első regényükben még fiatal kalandorok, az utolsóban pedig már idős nagyszülők. Az N vagy M időben e két állapot között játszódik. A második világháború még javában tart, s míg Tommyt elszólítja a hivatali kötelesség, felesége, Tuppence sem hajlandó nyugton otthon ülni, és férje tiltása ellenére Tommy nyomába ered. Feladatuk, hogy leleplezzenek egy német kémet, akinek a neve N betűvel kezdődik. Vagy M-mel?

Halál a felhők között

Nincs olyan eset, melybe beletörne Poirot bicskája, bár ez az eset még őt is megizzasztotta. Amikor a belga mesterdetektív Párizsból Croydonba repül, a repülőgép fedélzetén gyilkosság történik. Igazi “zárt szoba rejtéllyel” állunk szembe, vagyis a gyilkos a repülőn tartózkodó 23 ember közül valaki. A gyanúsítottak között van két arisztokrata hölgy, egy francia öregasszony, francia régészek és egy angol fogorvos is – egyszóval igazán vegyes a társaság. A “Miért?” mellett ebben a könyvben a “Hogyan?” is fontos kérdés: hogyan tudta a gyilkos megölni úgy az áldozatát, hogy senki ne vette észre?

Nem zörög a haraszt

Christie második legismertebb detektívjének, Miss Marple-nak talán ez a legizgalmasabb esete. Egy vidéki kisváros hétköznapjait gonosz, névtelen levelek csúfítják el, melyekből szinte mindenki kap. A levelek egytől-egyik gonosz dolgokat állítanak a címzettjükről, az érintettek (legalábbis azok, akik beismeri, hogy kaptak az otromba tréfából) pedig hiába szeretnék kideríteni, ki a feladójuk, nem jönnek rá. A könyv érdekessége, hogy az írónő egyes szám első személyben, egy sérüléseiből felépülő pilóta szemszögéből meséli el a fordulatos történetet.

Gyilkolni könnyű

Luke Fitzwilliam, gyarmatokról hazatért rendőr végre élvezni szeretné a békés angol vidéki életet, amikor a vonaton egy idős hölgy elújságolja neki, hogy éppen a Scotland Yardra tart, hogy bejelentsen egy gyilkosságot. Luke magában csak legyint, mondván, biztosan csak képzelődik az öregasszony, ám amikor pár nappal később az idős néni haláláról olvas a lapokban, feléled benne a gyanú. Lehet, hogy az idős nő tényleg leleplezett egy gyilkosságot? Luke-nak nincs más választása, kénytelen saját magának megoldania a rejtélyt.

Éjféltájt

A krimik általában gyilkossággal kezdődnek, pedig valójában ez a történet vége! A lényeg a gyilkossághoz vezető út, a gyilkost motiváló indulatok, az a bonyolult érzelmi háló, melyből számára nincs más kiút, csak a brutális tett elkövetése. Az Éjféltájtban a gyilkosságig a könyv közepéig várni kell, de addig is rengeteg izgalmat élhetünk át. Egy ősz eleji vakáció erejére rengeteg különböző temperamentumú ember kerül egy fedél alá, hogy kiéleződjenek a régi ellentétek és újabbak születhessenek. Az Éjféltájt egy olyan krimi, melynek olvasása közben minden apró információmorzsát megkapunk, hogy kideríthessük, ki a gyilkos. A kérdés csak az, hogy elég okosak vagyunk-e ahhoz, hogy megoldjuk a rejtélyt.

Ha a film előtt még könyvben is végig szeretnéd izgulni a Gyilkosság az Orient expresszen-t, szerezd be a könyv új, filmborítós kiadását!