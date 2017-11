A szépség relatív – Íme 60 ország 500 szépsége

A nők szépsége köszön vissza egy fotós munkáiból, mely 60 országon keresztül kalauzol minket.

A szépség – mint ahogy sok minden más is – relatív. Ezt bizonyítja Mihaela Noroc román származású fotóművész The Atlas Of Beauty című projektje is, melyben azt tűzte ki maga elé célul, hogy bemutatja a női világ szépségét.

Mihaela bő 4 éven keresztül utazott a világban, mely során 60 országban olyan nőket fotózott le, akik az adott országban szépségideálnak tartanak. A megélt pillanatok, rengeteg történet meghallgatása és több ezer fotó elkészítését követően elkészült egy 500 portrét és megannyi történetet tartalmazó képes könyv, mely bemutatja, hogy a szépség igazából a sokszínűségből fakad.

Mindenki gyönyörű a maga módján – ezt eddig is tudtuk, de a könyv átlapozása után még egyszer megbizonyosodhatunk róla. Ugyanúgy szépnek látjuk azt a lengyel lányt aki fél lábbal éli az életét, mint azt iráni öregasszonyt, vagy az Amazon őserdejében élő bennszülött nőt. A világ sokszínűsége, a helyi normák, az életünk során beépült tapasztalatok teszik különbözővé a szépségről alkotott véleményünket.

Ha el akarsz mélyedni a szépség világában, kattints ide, hogy megnézhesd a The Atlas Of Beuty Instagram-oldalát.