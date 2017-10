Itt a hétvége, mutatjuk is a legizgalmasabb programokat

Reméljük, alaposan kipihentétek magatokat az elmúlt hosszú hétvégén, ugyanis a mostani ismét csak kétnapos lesz. Azért a hét második felében is rengeteg izgalmas program várható, melyek közül a legjobbakat most is összegyűjtöttük. De ami a legfontosabb: jövő hét kedden lesz a FUNZINE halloweeni bulija, amit egész egyszerűen nem lehet kihagyni. (A cikk végén megtudod, miért.)

Csütörtök – október 26.

Cinema City Filmünnep – vasárnapig

Október 26. (csütörtök) és 29. (vasárnap) között a nézők 790 forintért (2D vetítés) és 990 forint plusz szemüveg (3D vetítés) áron vásárolhatnak jegyet több mint 50 különféle filmre, melyek közül hatot premier előtt, négyet premieren mutat be a mozihálózat. Az IMAX jegyek 990 forintba, a VIP jegyek 3.210 (2D) és 3.490 (3D) forintba kerülnek majd.

Aranyélet – Gáspár Annamária festőművész kiállítása – AMIKOR – november 9-ig

Gáspár Annamari képeinek vidám lazasága könnyen megtévesztheti a felületes szemlélőt. A lezserség látszatát keltve tereli el figyelmünket a részletek gazdagságában megbúvó keserédes valóságról. Mint egy bűvész a porondon, játszadozik az érzékeinkkel és tárja elénk az aranyélet felszínes látszatát, amelynek eszköze a közeli fókusz és a színek harsány kavalkádja.

Könyvbemutatóval egybekötött exkluzív filmvetítés – Francia Intézet – 17.15

Irène Frain történész Marie Curie szerelmei című regénye kapcsán Kamarás Katalin fizikusprofesszorral (Wigner Fizikai Kutatóközpont) Horváth Balázs, a Typotex Kiadó főszerkesztője beszélget a kutatónők múltjáról és mai életéről.

Abigél – Szabó Magda 100 – Rádió – és Televíziótörténeti Kiállítóhely

Öltsd fel Vitay Georgina ruháját, légy Te a Matula diákja! Az Abigél eredeti kellékeivel és díszleteivel berendezett kiállításon Te lehetsz a főszereplő! Gyere el a Rádió- és Televíziótörténeti Kiállításba, ahol vetítésekkel, különleges hanganyagokkal emlékezünk Szabó Magdára és az Abigélre.

ONE DANCE – s02e07 – 10.26. | Trap&Twerk – Ötkert – 23:00

Folytatódik a nyár a belváros szívében, méghozzá egy különleges vendéggel. A második évadban először tér vissza az Ötkertbe Dj Nara, hogy a legnagyobb trap és hip-hop slágerekre táncolhassunk! Tudjátok, erre aztán tényleg lehet! Férfiaknak a belépő 1000 HUF, nőknek éjfélig ingyenes, utána szintén 1000 HUF.

Péntek – október 27.

Ragasszuk tele az országot kedves üzenetekkel! – Dose Espresso – vasárnapig

Több kedvességre és bátorító szóra van szükség. Hát tegyünk érte. Ragasszuk szét az országot kedves, jófej, inspiráló üzenetekkel, csaljunk mosolyt mások arcára, tegyük egy picit kedvesebbé lakhelyünket!

Snapback The Bad Boys Club – BRKLYN – 22:00

Ideje egy jó bulizni két rosszfiúval Gozth-szal és O’Neal-lal, akikkel megidézheted a nyári yachtos bulik emlékét, ha visszatérsz a megújult Brklynba. Igazi újsulis hiphop és RnB, Future-től Drake-ig, meg persze a régi nagy seggrázós beatek.

Rémálom az Elm utcában – Bem Mozi – 21:30

Nancy Thompson átlagos középosztálybeli amerikai kamaszlány jól tanul, mindenki szereti. Kellemes mindennapjainak váratlanul rémálmok sorozata vet véget. Amikor közeli barátainak beszámol álmatlan éjszakáiról, a sikolyokról, a hideg verejtékről, kiderül, hogy a többieket is ugyanazok a látomások gyötrik. Aztán egy szép napon Nancy egyik barátnőjét álmában meggyilkolják.

Electroswing party – Mika Tivadar Mulató – 23:00

Egy este a swing és a jazz jegyében, ahol az 1900-as évek elejének zenéje találkozik a mai electroswinggel nemzetközi DJ-csapatunk: Lapidem (FR) és LAY DNA (HU) prezentálásában. A belépés ingyenes.

Szombat – október 28.

Szecessziós kincsvadászat a Belvárosban – Korzózz velünk – 15:00

Harmónia, ritmus, kompozíció – a szecesszió játékos, hullámzó, színpompás elemei úgy fonódnak össze az épületeken, mint egy szimfónia hangjai. Az utcákon járva, a régi házak belső udvaraiban és a múlt századi boltokban megérthetjük a régi városrész elképesztő fejlődését, miközben felfedezzük a magyar szecessziós építészet egyedi és sajátos arculatát.

Budapest Töklámpás Fesztivál -Hősök tere – 19:00

A szervezők minden résztvevőt megkérnek, hogy hozzanak magukkal néhány konzervet vagy bármilyen tartós élelmiszert.Az összegyűlt ennivalót a Gyermekétkeztetési Alapítvány fogják eljuttatni rászoruló gyerekek részére. A téren elszórva bárhova le tudjátok rakni a tököket így elkerülhetjük a szobor körüli csoportosulást. Lehet türelmesen kell várni, hogy egy-egy szépen faragott tököt megnézhessünk.

Zenei Programok – Tök és Forralt Bor Fesztivál – Ráday utca – 18:00

Hozz egy töklámpást, kapsz egy forralt bort! És ha már betértél hozzánk hallgass élő zenét a Ráday utcában! A koncertek ingyen látogathatóak! A Púder Bábszínház és a Rombusz Terasz is programokkal készül.

Élet.történetek.hu – Pira Bella – Mozsár Műhely – 20:00

Két tévedés. Egy lány fiútestben születik és ezért megjárja a poklot. Egy “született prosti” – ahogy ő vall magáról- tanítónéni testben születik, de a mai magyar valóság közbeszól.

Popméter 10 – Beat on the Brat – 22:00

Nyakunkon a november. Izgatott fészkelődés az iskolapadban, egyre gyatrább koncentráció a melóhelyen, irányíthatatlan gondolatok, véletlenszerű helyeken táncra perdülő lábak – és egy kínzó kérdés: vajon lesz-e végre idén is egy igazán ütős buli, megtartja-e a születésnapját a Popméter? A válasz igen!

Vasárnap – október 29.

Feldmár András, Vajda Mihály: Az öröm titka az ellenállás? – Kossuth Klub – 18:00

Az öröm titka az ellenállás – mondja Alice Walker, a Possessing the secret of joy című könyvében. Az elnyomó hangja azt mondja: kell, tilos, nem szabad, hagyd.Az ellenállás nemet mondás arra, ami elkerülhetetlennek, muszájnak tűnik. A félelem által beszűkült tudat túlélő stratégiákat gyárt. Légy észrevétlen! Gyárts SWOT analízist! Állj be a zsarnoki gépezetbe: uszíts! rágalmazz! jelents fel! Engedd szabadjára fura hajlamaid.

Kristóf Lakomái – Könyvbemutató Beszélgetés – Loffice Budapest – 18:00

“Tekeregve a nagyvilágban, erdőn-mezőn, tengerparton és nagyvárosokban, barátok bérelt apartmanjában és sokcsillagos szállodák ipari konyháiban főzve is abban hiszek, hogy egy aprócska kempinggáztól egy kis elektromos sütőn át egyetlen vágódeszkáig és egy közepesen éles késig bármi alkalmas arra, hogy sokfogásos terülj-terülj asztalkámat rittyentsen, akinek kedve szottyan.” – Steiner Kristóf

10. Koreai Filmfesztivál – Premier Kultcafé

A Koreai Kulturális Központ 2017. október 25. és 29. között immár 10. alkalommal rendezi meg nagysikerű filmfesztiválját. A különleges évfordulót rendkívül erős filmekkel sikerül megünnepelni, a fesztivál szlogenje pedig minden koreai film és sorozat rajongónak ismerős, de megértése és befogadása a kíváncsi új látogatók számára sem okoz nehézséget.

Danish Design Award / Design Denmark – Artus Stúdió – november 5-ig

A díj, melyet a Design Denmark és a Danish Design Centre közösen ítél oda, minden évben azon megoldásokat emeli reflektorfénybe, melyek az adott időszakban a legtöbbet tették társadalmunkért. A kiállítás a 18 kategóriában odaítélt Danish Design Award idei döntőseit és nyerteseit mutatja be tablókon és részletes leírásokon keresztül, átfogó képet adva a legfrissebb dán designeredményekről.

A végén pedig következzen a város legtutibb halloweeni bulija:

IT(‘s) Funzine Halloween party with Random Trip – Fogas ház – 20:00

Idén a legmélyebb félelmeinket űzzük el, amihez felvesszük a legijesztőbb, legbizarrabb maskaráinkat! AZZAL a tudattal bulizzuk végig a Halloweent, hogy nem félünk semmitől! Ha nincs jelmezötleted, kapj magadra egy sárga esőkabátot – csak nehogy úgy járj, mint Georgie!

