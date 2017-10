David Lynch múzsája Budapesten – egy hónap múlva Chrysta Bell koncert a Dürer Kertben

Éteri szépség, elvitathatatlan karakter és megkapó tehetség, e pár szóval nyugodtan summázhatjuk a többek között David Lynch-csel is rendszeresen együtt dolgozó Chrysta Bell munkásságát.

A jelzőkre ráadásul az amerikai díva már színészként, modellként és zenészként is maradéktalanul rászolgált, erről pedig idén november 19-én a Dürer Kertben a hazai közönség is meggyőződhet.

A Twin Peaks 2017-es folytatásában is szereplő zenész idén júniusban megjelent, We Dissolve albumának turnéjával érkezik hozzánk, de természetesen bőven hallhatunk majd a korábbi, David Lynch-együttműködés fémjelezte nagylemezek dalaiból is, egyből magyarázatot kapva, miért is választotta az öntörvényű rendező-zseni Chrysta Bell dallamait zenei fantáziáinak életre keltéséhez.

Mit várhatunk november 19-én?

Olykor lüktető, olykor távoli dimenziókba átrántó, csodálatosan összerakott dream pop dalokat, egy álomszerű, szürreális világ aláfestő zenéjét, amely ugyan elsőre a késő ősz komor öltönyét visel, de ezt ledobva egy végtelen érzelmi spektrumban szárnyaló, igazán érzéki élménnyé áll majd össze.

Jegyárak:5500 / 6500 Ft

Helyszín: Dürer Kert, Room 041 (1146, Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.)

Online itt tudsz jegyet venni.