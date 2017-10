Bringával a Balatonnál

Hosszú évek óta nem ültem biciklin, így amikor a balatoni nyaralásunkkor felmerült a barátomban az ötlet, hogy béreljünk biciklit és tekerjünk pár kilométert a Balaton körül, csak némi hezitálás után bólintottam rá. Aztán ahogy felpattantam a nyeregre, és elkezdtük róni az utat, annyira belejöttünk, hogy a minitúránk után már el is döntöttük, jövőre az egész tavat körbebiciklizzük

Remélhetőleg volt rá alkalmad, hogy kipihend magad a nyáron, hiszen a szorgalmi időszak megkezdődésével túl sok időd már nem lesz az utazásra. Szerencsére a Balaton még elérhető közelségben van és akár egy hétvége alatt is körbetekerheted a tavat, ami nemcsak szórakozásnak és feltöltődésnek, de sportolásnak is kiváló. Ráadásul a Balaton ősszel sem unalmas, sőt, ha most indulsz útnak, sorra kóstolhatod a friss idei borokat is.

Bár a balatoni bicikliutakon az egész tavat körbe tudod tekerni, az állapotuk helyenként sajnos nem a legjobb, és számos esetben gépkocsik is közlekedhetnek a kerékpárosoknak szánt sávban. Távtól függetlenül jobban teszed, ha nem csomagolsz magaddal sok élelmet (maximum egy müzliszeletet és gyümölcsöt), hiszen a Balaton partján egymást érik a települések, ahol igazán jókat ehetsz. Több esetben a városok határa előtt pár méterrel kifejezetten a bringások, túrázók számára nyitottak lángosozókat, hamburgerezőket, ahol gyorsan és olcsón jóllakhatsz.

A pénz azért sosem árt

Már csak azért sem, mert a biciklibérlés nem olcsó mulatság – legalábbis, ha a kauciót is hozzászámoljuk. A kerékpárokat már pár száz, maximum ezer forintos óradíjért ki tudod bérelni, de letétbe akár tízezer forintot is ott kel hagynod járgányonként. Mielőtt fizetnél, ellenőrizd a kerekeket, a fékeket és lámpákat (ne feledd, este megbüntethetnek, ha kivilágítatlan bicajjal tekersz, ráadásul balesetveszélyes is). A legtöbb helyen vékony vázú és kerekű biciklik közül válogathatsz, melyeket elsősorban betonutakhoz terveztek. Ha le akarsz térni a kerékpárútról és a dombok között is szeretnél biciklizni, válassz inkább terepbringát, amit vastagabb váz és kerekek jellemeznek.

Bormegálló

Nem csak akkor érdemes megállnod biciklizés közben, ha már teljesen kifáradtál. Van az a borospince, ami előtt érdemes lelassítani és leparkolni, hogy megkóstolhasd a legfinomabb balatoni borokat. (Persze csak akkor, ha aznapra már befejeztétek a tekerést, pár pohár bor elfogyasztása után már nem ajánlott ismét nyeregbe pattanni és folytatni az utat.) Érdemes megállnod Balatonbogláron, hogy megkóstold a Kalász Pincészet díjnyertes Királyleánykáját, a csopaki Szent Donát Pincéjénél pedig nemcsak a borokat élvezheted, de a csodás panorámát is.

Erre figyelj, ha saját bicikliddel vágsz neki az útnak:

mielőtt elindulnál, érdemes elvinned szervizbe a bringád

a fékeket közvetlenül az indulás előtt is ellenőrizd le

minipumpát, csavarhúzó készletet és imbuszkulcsot is pakolj be magaddal, valamint a lámpáról és a láthatósági mellényről se feledkezz meg

hasznos lehet, ha egy kulacstartót is felszerelsz a biciklidre

Ha saját bringáddal tekernéd körbe a Balatont és vonattal utazol a tóhoz, a MÁV-nál 235 forinttól vásárolhatsz kerékpárjegyet. Ugyancsak vasúttal két másik népszerű bringás túrahelyszínhez is eljuthatsz: a Tisza-tóhoz és a Fertő-tóhoz.