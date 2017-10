Egy korsó sört, légyszi! – 3 söröző októberre

Tudtad, hogy a férfiak kedvenc itala orvosolja a vesekő problémákat? Immáron tudományos oka is van annak, hogy péntekenként leguríts néhány korsó sört! Íme, néhány érdekes tény a sörről, kedvenc budapesti sörözőinkkel kiegészítve.

#1 Több mint 400 különféle sör létezik a világon. A 11 milliós Belgium, a legegyedibb sörmárkák lelőhelye, nagyjából 400 márkával büszkélkedhet.

#2 A legrégebbi írott recept, amit 5 ezer évvel ezelőtt találtak egy sziklán, a sör előállítását taglalta. Az egyik oka annak, hogy az újkőkorszaki ember letelepedett és gazdálkodni – pontosabban gabonát termelni – kezdett, a sör utáni szomj volt, örökre megváltoztatva ezzel az emberiség történelmét.

#3 Hammurapi törvényoszlopa egyértelművé teszi, hogy aki vizezi sör portékáját, halálbüntetéssel néz szembe. Nem kellene újonnan bevezetni ezt a törvényt? Ami azt illeti, az angol “honeymoon” szó (a magyar nászút megfelelője, tükörfordításban méz-holdat jelent) szintén babilóni gyökerekkel rendelkezik: akkoriban a menyasszony apjának annyi mézsört kellett ajándékoznia vejének, amennyit csak meg tudott inni, mert úgy tartották, hogy a rituálé növeli a fiú trónörökös megfoganásának esélyét. A babilóniaiak mézhónapnak hívták ezt az időszakot, ahonnan a mai “honeymoon” kifejezés is ered.

#4 A sör kevésbé ismert előnye a gazdag ásványi anyag tartalmában rejlik. Nem csoda, hogy számos diétának képezte alapját a középkorban! A sör a munkásembereket, sőt azok gyerekeit is megfelelő mennyiségű kalóriával és ásványi anyaggal látta el, ahogy a hosszú nyári napokon szomjukat is oltotta.

És akkor következzenek kedvenc sörös helyeink Budapesten.

Black Cab Burger

A gasztroforradalom egyik előfutára 2011-ben nyitott meg Budapesten, nevük azóta a szaftos hamburgerekkel egybeolvadt. A Black Cab a Mester utcán és a Rákóczi úton is megtalálható: két londoni stílusú találkozóhely, amely a hamburgerek mellett, hot dogokat, angol söröket, üdítőket és cidereket is kínál. Megéri kipróbálni szezonális ajánlataikat is: ha a nyári grillpartik hangulatát szeretnéd felidézni, kérd Smoky Ranger burgerüket pirított zsemlében. Ha viszont igazi gourmet vagy, aki szereti az erős fűszerezést, a Chili Burger lesz a befutó. Amellett, hogy Budapestet jobbnál jobb burgerekkel látja el, a Black Cab népszerűsíti az újrahasznosítást: éttermeikben külön kukákba gyűjtik a szemetet és a maradékot, ekképpen elhatárolódva a magyar fast food szféra többi képviselőjétől.

Léhűtő

A Léhűtő Kézműves Söröző és Tapas Bár összen 11 csappal – pontosabban 7 csappal a Léhűtő 1-ben és 4-gyel a Léhűtő 2-ben – várja a szomjas betérőket. A minőségi magyar kézműves sörök széles választékát kínáló helyen a legújabb versenyzőktől a népszerű nedűkig mindent megtalálsz. Emellett 30 különféle IPAt, búzasöröket és barna söröket is kínálnak, amik mellé ízletes hamburgereket, de keddenként, szerdánként és csütörtökönként spanyol tapas ételeket is elfogyaszthatunk. Utóbbi a Léhűtő séfjének specialitása, amelyet a Spanyolországban, főzéssel töltött évei inspiráltak. Vessz el a sörcsapok forgatagában az egyik Léhűtő pubban (amik pontosan hét és fél lépésre találhatók egymástól), és hagyd a benned rejlő sörszakértőt kibontakozni!

Pepin Kézműves Söröző

A Hrabal Pepin bácsijáról elnevezett kézműves söröző a renovált Tompa utcában található, a IX. kerületben. A kicsi, otthonos hely az irodalmat a finom sörökkel párosítja: főként kisüzemi magyar sörök folynak a csapokból és várnak ránk az üvegekben, de szürcsölhetünk cseh és belga nedűket is. A Pepinben végigkóstolhatod a Püski Manufaktúra húsfalatkáit, de készülj fel, Hóka Mária sajttálai is hívógatóak.