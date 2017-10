6 hely, ahol ebédszünetben is jól lakhatsz

Hogyha nem vagy az az otthon főzős típusú ember, könnyen előfordulhat, hogy ebédidőben tanácstalanul gondolkozol azon, honnan kéne beszerezned az ebédedet. Hogy megkönnyítsük a dolgod, összegyűjtöttünk 6 helyet, ahová érdemes betérned a nap közepén, ha nincs sok időd, mégis finomat és gyorsan szeretnél enni.

Arriba

Valami igazán különleges ízélményre vágysz? Az Arriba Mexikó ízeit csempészi a tányérodra. A Taqueria-étteremlánc helyei ínyenc mexikói ételeket kínálnak, barátságos környezetben. Az Arriba színes kínálata mennyei fogásokat rejt, ilyen például a texasi stílusú chili, sok darált hússal, babbal, hagymával és persze chilivel! Ugorj be egyik vidám éttermükbe az Oktogonon vagy a Széna téren, de házhoz is rendelheted kedvenc tacodat – a főváros egyik legautentikusabb helye nem fog cserbenhagyni!

Bio de Vega

BiodeVega Magyarország első igazi bioétel műhelye, ahol csupa glutén-, laktózmentes és hozzáadott cukor nélküli ételeket találsz, melyek vitaminokban, ásványi anyagokban és rostokban viszont annál gazdagabbak. Itt még a hamburger is bio, a buci tönkölybúzából készül, mely közé kívánságod szerint brokkolis-tofus, vörösbabos vagy akár sütőtökös vegánpogácsa is kerülhet. Az édesszájúaknak sem kell csalódottan távozniuk: házi készítésű gyümölcsszirupok, sütemények és jégkrémek közül válogathatnak. Ha pedig megszomjaztál, remek kézműves sörökkel és bioborral öblítheted le az ételeket.

Find Food

Az Állatorvosi Egyetem szomszédságában barátságos Find Food street food étterem várja az éhes vendégeket. Elsősorban szendvicseket, leveseket és főzelékeket készítenek, de mindig van napi ajánlat és egy sütemény is, sőt reggelivel is várnak, méghozzá egész nap. Szomjatokat pedig 100%-os alma- és céklalével is csillapíthatjátok, de finom kávéval is szolgálnak. A főzelékeket nem liszttel, hanem saját anyaggal, ritkább esetben keményítővel sűrítik. Itt ismeretlen fogalom az ételízesítő, csak természetes fűszerekkel ízesítenek minden egyes fogást. Menüdet elvitelre is kérheted.

Vágódeszka

Az Arany János utcai metrómegálló közelében, a Toldi mozi szomszédságában új versenyzője akadt a fővárosi street food tusának: a Vágódeszkában a magyar különlegességnek számító kolbászt gondolták újra, majd öltöztették modern köntösbe. A széles választéknak hála, mindenki talál majd kedvére valót! Mi a Robucira esküszünk, ami a jó magyar lecsót fűszerezi meg némi kolbásszal, de a hamburgereikkel sem lőhetsz mellé.

Black Cab Burger

Amikor a gasztroforradalom felütötte a fejét Budapesten a 2010-es évek elején, a Black Cab Burger az első úttörők között volt. A Rákóczi úton és Mester utcában is fellelhető Blak Cab Burger hamburgereibe a londoni ízeket csempészik bele a konyhamesterek. Nemcsak a hamburgerzsemlék, de a sörök, a ciderek és a hot-dogok is a brit életérzést idézik. A Smoky Rangert vagy a Chilli Burgert ajánljuk leginkább.

VegaCity

Az egészséges, vegán táplálkozás és a jóízű étkezések nem egymást kizáró fogalmak, ennek ékes bizonyítéka a VegaCity is. Kínálatukban helyet kapott a meleg főtt ételeken kívül számos házi készítésű hamburgerspecialitás, szendvics, frissen facsart gyümölcs- és zöldséglé, valamint smoothie is. Desszertjeik többnyire nyírfacukorból készülnek, de datolyával, banánnal édesített süteményeket is találsz. Ha a finom ételek arra ösztönöznének, hogy otthon is hasonló finomságokkal lepd meg magad, az étterem szomszédságában található BioABC-ben beszerezhető minden hozzávaló.