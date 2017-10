Újdonságok Budapesten: 8 hely, amit ki kell próbálnod

Kíváncsi vagy a legújabb éttermekre Budapesten? Íme, összeállításunk 8 olyan fővárosi vendéglátóhelyről, amit megéri lecsekkolni.

Az Úri utca legújabb lakója természet inspirálta konyhát üzemeltet, amely a legnemesebb szezonális alapanyagok felhasználásával és innovatív szemléletmóddal igyekszik egyszerűen és közvetlenül szólni a jelenhez. A Ramazuri Bistronomy-ba beugorhatsz egy gyors ebédre, egy finom kávéra vagy megízlelheted a természetes ízeket egy vacsora alkalmával. A kivételes kiszolgálás, a szemrevaló fogások és a háttérben magasló neogótikus Mátyás-templom panorámája a Várnegyed egyik legkülönlegesebb éttermévé emeli a Ramazurit.

Egy szeletnyi Nápoly Budapest szívében – Kemencés Pizza, a rangos Dining Guide street food díjának tavalyi nyertese, a távoli Rákospalotáról a belvárosi Ötkertbe költözött, hogy az urbanistákat is ellássa a leghíresebb olasz export termékkel. A pizzákat 26 és 32 cm-es valójukban kóstolhatjuk meg, előbbi 1400-2100 forintos, míg utóbbi 2000-3000 forintos árspektrumon mozog. Különleges lokációjából fakadóan, a Kemencés Pizza csak napközben várja vendégeit – amint leszáll az este, a ropogós tészta helyét koktélok és táncoló emberek veszik át.

A város legújabb édes mennyországa, a La Panne – nevét egy belga tengerparti kisvárosról kapta – kisüzemi csokoládékészítők termékeivel és kávékülönlegességekkel várja vendégeit. A rusztikus hangulatú kávéboltban friss croissantot, baguetteket és szendvicseket is beszerezhetünk, hogy jól induljanak a reggelek, de cukor- és gluténmentes tortákat és pitéket is kóstolhatunk. Emellett akkor is érdemes ellátogatni a Móricz Zsigmond körtérre, ha egy barátodat, esetleg családtagodat szeretnéd meglepni valami különlegességgel, mivel a La Panne ajándékcsomagokat is készít, benne borral, gyümölcslekvárral, drazséval és még sok minden más finomsággal.

A rózsadombi hegyek egyikén található Slice Budapest szeptember közepén nyitott, hogy reprezentálja a budapestieknek a frissesség, egészség és ízletesség triumvirátusát ételeiken keresztül. Céljuk, hogy az egészséges étrendet követők kulináris élvezet utáni sóvárgását kielégítsék – mindezt friss, hidegen préselt dzsúszaikon, bőséges leveseiken, helyben készült péktermékeiken, salátákon és szendvicseiken keresztül. Személyes kedvencünk a “Meat Lovers” (tehát húsimádó) névre keresztelt szendvicsük, amiben krémsajt, csirkemellsonka, cheddar sajt, uborka, saláta és bresaola hús is helyet kapott.

Már régóta vágytunk egy reggeli kínálatban és ebédmenüben erős bisztróra a Jászai Mari téren, ami az Ébresztővel meg is érkezett. A Margit híd pesti lábától csupán pár lépésre található kedves kis kávézó finom süteményeket, egészséges pudingokat és egyéb mennyei édességeket kínál egész nap, míg délben ebédajánlattal várja a betérőket, ami egy kiadós levest és egy olasz vagy ázsiai ihletésű főételt foglal magában. Kezd a reggelt az Ébresztőben – 7:30-tól tárt karokkal várnak.

A DeliVery egy olyan házhozszállító vendéglátóegység, amelynek célja, hogy a belvárosi street food ízeit egészen az ajtódig (vagy a munkahelyed ajtajáig) vigye. Missziójuk az alapanyagok saját ízvilágának kiemelése, így ebédajánlatuk elfogyasztása közben felfedezheted a hozzávalók természetes aromáit, adalékanyagok nélkül. Kínálatuk házi készítésű levesekből, szendvicsekből, főételnek megfelelő kiszerelésű salátákból és poharas desszertekből áll, melyek mindegyike megfelel a 21. század gasztronómiai elvárásainak. Irány a DeliVery honlapja, és rendelj most!

Habár még csupán néhány hete nyitotta ki kapuit a Börze Étterem és Kávéház, már most nagy a sürgés-forgás körülötte. Nem csoda, hiszen a francia bisztró (ahol ugyanakkor a magyar és más nemzetközi konyhák fogásait is megkóstolhatjuk) eddig mindent kifogástalanul végez: az adagok nagyok és elérhető áron kaphatók, a kiszolgálás figyelmes, a hangulat olyan, mint egy bécsi kávéházban, az enteriőr időtálló, míg az ételek nem csupán ízletesek, de szemrevalóak is. A belvárosban, bár a turistaútvonalakon kívül található Börzéért megéri a másik irányba kanyarodni.

Az olasz konyha ízeiért, látogass el a bulinegyed legújabb street food éttermébe, a Cose Nostre Budapestbe. A mennyei pizzákat és, a Fragolanak hála, igazi olasz fagyit kínáló streed food stand tökéletes állomása egy jó hangulatú, baráti estének: a mindig nyüzsgő Kazinczy utcán található, a palackokból olasz bor, a csapokból belga sör folyik, és persze, van pizza!