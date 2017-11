Boldog esernyőnapot mindenkinek!

Egyes városi legendák szerint ma van az esernyők világnapja. Hogy miért kell egy évben egyszer leróni a tiszteletünket az esőtől megvédő alkalmatosságnak, nem tudjuk, de ha már egyszer így van, mi is megemlékezünk erről az unikális eseményről.

Nem is olyan régen, 2015 őszén egy rejtélyes sötét alak vágott neki Budapestnek, és különböző izgalmas helyekre mászott fel egy esernyővel a kezében. Később kiderült, hogy a Brains a Balance című számához készült videoklip állt az attrakció mögött. Szerencsére Kálló Péter, fotós képeken is megörökítette az eseményt, melyek közül a legjobb felvételeket mutatjuk most meg.

…és íme, itt a videoklip is: