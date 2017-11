Kihagyhatatlan programoktól hemzseg a város február első hétvégéjén

Végre magunk mögött hagytuk az év első hónapját, és izgatottan, ajánlókkal tele ugrunk bele a februárba. Indítsuk a hónapot a legjobb hétvégi programokkal, melyek közül nyugodtan csemegézhetsz, hogy megtaláld a hozzád legjobban passzoló elfoglaltságot.

Csütörtök- Február 2.

BPNA ’17 – Díjátadó – Akvárium, 21:00

Január 30-án zárul a 2. Heineken Budapest Nightlife Awards szavazás, ahol 12 kategóriában díjazzák a számotokra legkedvesebb éjszakai bárokat, kocsmákat, sörözőket, klubokat.

Több mint 150 helyre lehetett leadni a voksokat, csütörtök este pedig eldől, kik lesznek 2016 általatok legjobbnak ítélt helyei!

A jövő kapuja / Egy új generáció művészete Japánban – 18:00, Új Budapest Galéria

A világ számos országa után most Magyarországra érkezik A jövő kapuja című képzőművészeti kiállítás, melynek középpontjában 21. század elején Japánban készült művek állnak. A ’90-es évek gazdasági és politikai változásainak hatására a kortárs művészetben is megfigyelhető volt az a trend, melyben az alkotók a mindennapi élet és a személyes élmények, érzések kifejezése felé fordultak. A tárlat olyan festményeket, szobrokat, installációkat, fotókat és videókat mutat be, melyeknek alkotói közvetlen környezetükből merítik témájukat, képi világuk saját személyes valóságukat jeleníti meg. A kiállításra kiválasztott alkotások tizenegy fiatal, elismert japán művész – köztük Atsushi Fukui, Satoshi Hirose és Maywa Denki – életművébe nyújtanak betekintést.

E-mentes övezet könyvdedikálás – Allee, 18:00

Mit jelent a gasztropszichológia? Miért van annyi étrendi irányzat? Melyik E-számmal kell vigyáznunk? Igyunk-e tehéntejet, együnk-e párizsit? Mit tegyünk, ha emésztési problémáink vannak? Valós-e a gluténpánik, és milyen kenyeret vásároljunk? Ehetünk-e fagylaltot, és miből készül a csokoládé? Miért hiperaktív a gyerek, és miért migrénes a szülő? Milyen vizet igyunk, jó-e a rendszeres kávézás? Bízhatunk-e a biotermékekben? Mit együnk, ha sportolunk vagy fogyni szeretnénk? Hogyan erősíthetjük immunrendszerünket? Mi a hosszú élet titka?

Többek között ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat e riportkönyvben.

Felnőtt JátszóParty! Csak 18 éven felülieknek! – Elevenpark, 20:00

Magyarország legnépszerűbb beltéri játszóháza kinyitja kapuit a kikapcsolódni, szórakozni vágyó felnőtteknek is!

Gyere el munka vagy suli után játszóházunkba és lazíts barátaiddal nem mindennapi környezetben.Trambulinozzatok, másszatok falat, hódítsatok meg egy kalandvárat, búvárkodjatok a labdákkal teli medencében vagy használjátok a további számos játékeszközt és aktivitást!

Péntek – Február 3.

3 Rockstar 8. Szülinapi Party – Dürer Kert, 19:30

Február 3-án nemcsak a magazin, hanem a fellépők is ünnepelnek: a Supernemtől már vadiúj dalokat hallhatunk, a USEME itt adja első koncertjét, mielőtt országos turnéra indul, a Cadaveres élőben mutatja be tavaly év végén megjelent “The Fifth House” lemezét, a Wrong Side magyar dalokkal tér vissza. Az AWS nagy meglepetésekre készül idén, talán ebből is kapunk némi ízelítőt az estén, miközben a Billog és a Headbengs is friss dalokkal hangolódik az új évre.

Utazómajom – Repjegy és szállásfoglalási trükkök, érdekességek! – Horánszky u. 20., 17:00

Az előadás nagyjából 2 óra 15 perc hosszúságú. Nagyon sok információt fogsz hallani nagyon rövid idő alatt. Ezen az előadáson nem élménybeszámolót tartanak, hanem kézzel fogható trükköket, spórolási lehetőséket fognak ismertetni. Az előadás első fele a “kezdő”, második fele a “haladó” utazóknak szól. Profiknak szóló előadást külön fognak tartani.

Kontact – Farsangi mulatság – Barabás Villa, 21:00

Idén ismét nagyon értékes, szuper díjak lesznek a legjobb jelmezeknek! Öltözz be, de persze ne csak a nyereményekért, (azokért is megéri persze:), hanem azért, hogy újra kollektíve gyermeknek érezhessük magunkat, és tudjunk együtt bulizni egy jót!

Szombat – Február 4.

Sziget Run 5km – Margitsziget, 8:00

A Sziget Run 5 km hosszú, ingyenes futás a Margitszigeten – ahol a futással éppen most ismerkedőktől kezdve egészen a profi futókig mindenkit szívesen látunk. A Sziget Run és a Szigetfutás két teljesen különálló rendezvény. Mindkét futás ugyanazon a napon, de eltérő időpontokban kerül megrendezésre.

A futáson való részvétel ingyenes. Ez nem egy futóverseny, nem fogsz érméket, rajtcsomagot, stb. kapni. A résztvevőkről a rajtnál és a célnál is fotók készülnek, illetve az időket mérni fogjuk és regisztráljuk a honlapon a nevekkel együtt. Ezen kívül a jó hangulat és társaság garantált

Gardrób Közösségi Vásár – Király utca, 11:00

Az ötlet egészen egyszerű: Ti hozzátok a ruhákat, táskákat, kiegészítőket, csecsebecséket, a Budapest Central Passage pedig a helyszínt és a közösséget. A vásárra kizárólag mosott, vasalt, szép állapotú ruhákat és kifogástalan minőségű kiegészítőket hozzatok. Csupa olyasmit, amit ti is szívesen megvennétek!- A ruhák és kiegészítők árát ti határozzátok meg, az árcímkéről is nektek kell gondoskodnotok!

Bunkertúra a Csepel Művekben – Csepel Művek, 11:00

200 nm-en berendezett II. világháborús bunker, játszószobák kipróbálható felszerelésekkel, a túra mellett plusz 4 órányi exkluzív internetes videótartalom stb. – mindez a legendás Csepel Művekben! E-mail-es regisztráció szükséges!

Dave Seaman (Classic Set), Melanie Ribbe, Lexlay – Cinema Hall Budapest, 23:00

1 jó adag őshonos angol Dave Seaman a „hagyománykedvelőknek”,1 csipetnyi jamaicai-német Melanie Ribbe az egzotikus ízvilágért, 1 rész mediterrán Lexlay mert a spanyolok tudnak valamit, ha a bulizásról van szó, 1 rész Martin Audio a tökéletes hangélményért, 1 rész vizuáltechnika a látványos tálalásért.

Volkova Sisters, Terra Profonda – Trafó House, 20:00

A Volkova Sisterst 4 éve indította el Sándor Dániel, Berger Dalma és Kovács Gergely, mely jelenlegi felállásában Vangel Tiborral kiegészülve lép színpadra. A csapat első Ep-jének (Venus Robot) promó turnéját az USA-ban kezdte 2011-ben, majd 2013-ban Londonba költöztek. Több magyar filmhez és sorozathoz adták dalaikat (például a Mundruczó Kornél által rendezett Fehér Istenhez, amiben egy rövid jelenet erejéig meg is jelennek). Első nagylemezük, a Blood Shapes This Faith tavaly nyáron jelent meg, saját kiadásban, melynek disztribúcióját a neves angliai Rough Trade vállalta magára. Jelenleg második nagylemezükön dolgoznak.

Dennis Ferrer – TEREM Opening Ceremony – TEREM Budapest, 22:00

Az első éjszaka ceremóniamestere a house zenei ikon, Dennis Ferrer, aki egyenesen New Yorkból érkezik, és akit már évek óta hiányolnak a hazai elektronikus zenei rajongók. A nemzetközileg elismert, kiemelkedő tehetségű amerikai DJ/producer hihetetlen karriert futott be: Grammy díjra jelölték (legjobb remix kategória), a Beatport-on a legjobb Deep House előadónak választották, a világ legnagyobb klubjait bejárta, hosszú évek óta a fesztiválok headlinere és ibizai rezidens.

Vasárnap – Február 5

Februári Brunch Milonga – Budai Tango Club, 11:00

Az ismételten megrendezett brunch újdonsága a tanár-diák tánc. Ha elmész az órára vagy a Nemcsak Kezdők klubbjára, találsz 4 dobozkát a nevekkel felékesítve. Annak a dobozába kell bedobnod a neved, akivel táncolni szeretnél.. Ezt még a Brunch ideje alatt is megteheted. A tánc 14.00 körül lesz.

A praktalk témája: Tippek ahhoz, hogz jól érezd magad a milongán.

INspirál Cirkuszközpont ingyenes nyílt nap – INspirál Cirkuszközpont, 10:00

A program ingyenes, de adománnyal támogathatod az INspirál még mindig aktuális fűtéskampány-hitelének visszafizetését! Segítségedet előre is köszönik a szervezők, akik már nagyon várnak minden érdeklődőt. Kötéltánccal, akrobata mutatványokkal, acroyogával és sok érdekes programmal készülnek az eseményre.

Touché Amoré /USA/, Angel Du$t /USA/, Swain (DE/NL) – A38, 20:00

Az utóbbi évek egyik legütősebb poszt-HC, punkrock együttese, a Touché Amoré igazán nem ismeretlen Magyarországon. Jó párszor fellépett már Budapesten, ezúttal az A38 Hajón mutatja be egészen friss, alig két hete megjelent új nagylemezét. Az előzenekar pedig a Trapped Under Ice énekesének aránylag új zenekara, az Angel Du$t, szintén friss nagylemezzel.

