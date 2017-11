Gregorián a Kongresszusi Központban

A Budapest Kongresszusi Központba 2017. február 5-én, 19:30-kor Budapestre érkezik a “Gregorian: Final Chapter Tour. A nagyszabású koncert során a hagyományos gregorián ének és a kemény rock különleges zenei elegyét élvezheti a közönség, látványos speciális effektusokkal megfűszerezve. Az egyedülálló gregorián ének és a rock keveredéséből érkező különleges hangzásvilág milliókat hódított már meg világszerte.

A turné budapesti állomásán nyolc klasszikusan képzett gregorián énekes egy női énekessel és valamint egy rock zenekarral kiegészülve ad felejthetetlen koncertet a magyar rajongók számára. Az énekesek bársony szerzetesi köntösbe lépnek színpadra, a látványt speciális effektusok színesítik.

A köd, szél, tükrök, pirotechnika, látványos kivetítések és egyedi fényjátékok mind-mind az előadás vizuális élményét fokozzák.

Feledhetetlen kikapcsolódást, ígérnek a szervezők, akik mindig gondosan ügyelnek, hogy minőségi szórakoztatástbiztosítsanak a hazai közönségnek.

A Gregorian-ról bővebben

A kezdetek: Frank Peterson, az Escorial Royal Monastery kolostor látogatása során, a középkori folyósokon sétált és rock zenét hallgatott a walkmanjén. A szerzetesi kórus zenéje keveredett azzal a zenével, amit épp hallgatott, mely különleges kísérletre inspirálta, így megpróbálta a gregoriánus dallamokat a rock zenével keverni. 1990-ben jött létre a kísérlet, a világhírű Enigma, melynek Frank Peterson az egyik alapítója volt a F. Gregorian név alatt. Az első Enigma albumot több mint 16 millió példányban vásárolták meg. A következő években egyre nagyobb és nagyobb nemzetközi sikert, elismerést aratott, több mint 200 daluk jelent meg 10 albumon és 6 DVD-n. Több mint 5.5 millió albumot adtak el. Gold illetve, Platinum státuszt értek el több mint 16 országban, ami igen figyelemre méltó siker volt a zenei piacon.

Frank Peterson időről időre visszavonul a stúdiójába és elmélyül a hatalmas személyes zenei gyűjteményébe, hogy a következő Gregorian kiadásokhoz megkeresse a legjobb dalokat, dallamvilágot.

Frank zenei ízlése roppant változatos, a klasszikus zenétől egészen a rock zenéig terjed, ami tapasztalható a különleges koncerteken is. Mindig olyan dalokat választ, amelyek passzolnak a gregoriánus stílushoz, és igyekszik az egyre szélesebb közönség ízlését is elnyerni. Coldplay, Depeche Mode, Pink, Floyd, Metallica, de néha heavy metal dalok fúzióját is élvezheti a közönség, a tradicionális kántálás és egyéb gregoriánus stílusjegyek mellett.

