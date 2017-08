7 buli, ami felfrissít a kánikulában

Lassan összeaszalódunk a melegtől, ezért azt ajánljuk, hogy mindenki vegyen fel egy laza öltözéket és induljon ezekre a bulikra felfrissülni, hűsölni, koktélozni, hideg-sörözni.

Mert nincs is annál jobb, hogy olyan élhető városban telnek napjaink, ahol a legforróbb hőségben is megtalálhatjuk a megfelelő programot, melyet most főként az elektronikus zene világához passzítva szedtünk össze. Még szép, hogy szellős, árnyékos, olcsó, vagy ingyenes eseményeket, vagy olyat, ami akár ibizai hangulatot idéz meg számunkra.

Mindjárt szaladjunk is Ibizára

Szombaton először érkezik Budapestre a világszerte ismert All Day I Dream party sorozat, melyben az élő legenda, Lee Burridge vállalja a legnagyobb főszerepet, hogy érzelmes zenéket játszó társaival (Lost Desert, Hoj) elvarázsoljanak minket egy nappali buliban, a 11. Cinematinén, ami természetesen most is a RIO karibi hangulatú terében kerül elénk terítékre.

Majd a folytatás sem marad el…

Mert a Cinematiné gondoskodott a folytatásról is, vagy a nappaltól ódzkodóknak is kívánt jó bulit teremteni, melyre a holland szépséget, Chelina Manuhutut hívta segítségül, aki a Track Terrace eső biztos, de szabad, szellős táncterét hangosítja majd fel, egészen estétől reggelig.

De a RIO sem alszik szombat éjszaka

Ahol a híres EDM huszár, Fedde Le Grand csap majd a lovak közé, még pedig egyenesen ünnepi hangulat közepette. Merthogy ez a buli egyben lesz a RIO születésnapi bulija is, ahol Fedde mellett ott lesz még Andro, Hamvai P.G. és Mr. Kaufer is.

Aki viszont már előbb, vagy kisebb térbe vágyakozik

Annak ott van például az A38 Hajó teljes programhete, melyben minden nap várnak a szervezők, széles stílusokkal fűszerezve, az Orrterasz lágy ringatására, hűs szellőjébe, káprázatos naplementéje elé, iszogatni, táncolgatni, lazulni. Mindezt az ingyenes belépő mellett úgy, hogy minden nap 19 óráig 1 koktél árán 2-vel hűsölhetünk. Igazán jó ajánlat!

Lehet másképp is Duna partozni

Ott van például a Lánchíd pesti hídfőjénél található Pontoon, ahol ezen a hétvégén is minden este eldobhatjuk magunkat a tölgyfák árnyékában, megfürdőzve a lemenő nap fényeiben, miközben csütörtökön például a Tilos Night keretén belül Mentalien és Carl oh szelektálását, pénteken pedig Sobek és Captain Knuckles pakolgat majd a felkelő napig!

Duna parton unatkozóknak van még fentebb is!

Egyértelműen a legmagasabbra invitálva csak a 360 Bar jöhet szóba, ahol a hűsítés és frissítés a bárpultból, és napernyők alól valósul meg, de talán így is csak 20 óra után lesz elviselhető. De akkorra megéri felemelkedni BP fölé, a pazar látvány, a Budai hegyek utolsó fényei, majd a közvilágítás felkapcsolódása, egy hideg rozé fröccsel a kezünkben, egy nehéz, forró nap után hihetetlenül jól hathat. Csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap is, minőségi szelektorokkal hangolják ezt tökéletesre, így, ahogy a képen láthatjuk:

És, ha kimozdulnánk Budapestről

Akkor nem tudunk sokkal jobbat mondani, mint a Balaton közvetlen partjára helyezett, idén már 10. alkalommal jelentkező Beach Club Beach buli, ami egyből a Club Aliga üdülő területén található Kádár villa csoport egyik mellék épületében, az abból nyíló panorámás teraszon és a domb alján egy közvetlen balatoni partszakasszal megfűszerezve kerül megrendezésre. A programnál már csak annak tálalása eredetibb, úgyhogy ezzel irány is a hűsülés, csobbanjunk a nyár hetei partyjaiba!