10 remek hely a nyári chillezéshez

Már csak pár nap maradt a májusból, hamarosan megérkezik a tikkasztó nyári hőség, amit a legjobb egy kiülős helyen, egy hűsítő ital és barátaink társaságában átvészelni. Ezért készítettünk egy összeállítást a legjobb helyekről, szigorúan ABC rendben, hogy senki ne gondolja, hogy rangsorolunk. Íme, 10 olyan hely, ahol minőségi zenét és kiszolgálást kapunk és a szabadban lehetünk!

Budapesti panoráma, 360 fokban. Ez az, amire egész nyáron vártunk, és most végre kiélvezhetjük a főváros felett, az Andrássy út 39. alatt található épület legtetején, a 360 Bar csodás teraszán. Itt a legszebb naplementét és legütősebb zenei aláfestést élvezhetjük, hetente több alkalommal.

Mindenki jól ismeri az Erzsébet tér kellős közepén zsongó Akvárium Klubot. Néhány buli nyáron is lesz a benti termekben, de a mi figyelmünk középpontjában egyértelműen a hatalmas terasz van, ami idén is hangulatos köntöst kapott és mindig áll valaki a DJ pultban, hogy a legjobb house zenék szóljanak a beszélgetések aláfestéséül.

Hétről hétre kinyitja kapuját a Rio is, ami azzal a biztos térrel várja az odaérkezőket, mely egyik pillanatról a másikra képes esőtől védett helyszínné alakulni, a nyitott tetős berendezkedés ellenére. Így nem kell például attól sem tartanunk, hogy a nappali Cinematinét elmossa egy zápor, mert garantált a cseppmentes szórakozás.

A Corvin Club tetőterasza is ígéretes helyszín, főként az elektronikus zenéket, vagy épp a kertmozi feelinget kedvelők számára. Lesz itt mindkettő a nyár folyamán bőven, lehet focimeccset, vagy a Paramount filmjeit nézni, de lesznek délutántól a késő estébe érő DJ szettek is.

Új és üde színfolt lesz a nyári repertoárban a Bálna farkánál található Esetleg terasza, mely tökéletes budai panorámával rendelkezik, meg a hozzá nagyon szükséges napozóágyakkal. és persze a bármikor beindítható DJ felszerelésekkel. Nyáron többször buli is lesz itt a Budapest Sunset keretén belül.

Bár nem tipikus szabadtéri hely a Központ, de jól ismerjük a Madách tér mögötti utcafrontot, ahol egymást éri néhány kellemes hely, ahova nyáron nagyon jó kiállni egy sörrel a kezünkben, élvezni a bárokból kiszűrődő zenefoszlányokat. Ha az éjszaka közepére nagyon lehűl a levegő, az egyik ilyen helyre be is ülhetünk.

Aki szereti a vízközelséget, annak nem tudunk jobb helyet ajánlani, mint a Pontoon, mely a Lánchíd pesti hídfőjénél található. Dupla szintes terasszal, homokos partszakasszal, hosszan elnyúló, kiülős, Duna-bámészkodós lehetőséggel és persze minőségi elektronikus zenével, jazzelős és egyéb programokkal vár.

Vízközelséget élvezhetünk a Margit-szigeten található Raktár Beach-en is, ahol idén nyáron többször is mulathatunk majd, főleg miután a június 10-i Stil Vor Talent Festival felperzseli a terepet. Egy egész homokos plázst is mellé építenek majd, így a forró talajon táncolást is elsajátíthatjuk a Margit híd alatt!

A másik jó placc a Madách tér mögötti urbánus találkozópontban a Telep, ami szintén arról híres, hogy szeretünk előtte gengelni, főleg, ha fel vannak hajtva a nagy ablakok és kifelé is dübörög a zene, mint például minden pénteken a Deepin’ Session bulik során. Kutyával, biciklivel, bárhogy, élvezni fogjuk itt is a nyarat!

Végül, de nem utoljára a kicsi Barba Negra, azaz a nagy koncerttér mellett található elektronikus zenei kiegészítés, a Track Terrace, ami egész nyáron vár minket a legjobb elektronikus zenei partykkal, szinte minden hétvégén péntek-szombat, hogy a Duna lágy szellőjével hűsítve legyen a legjobb táncoltatásokban részünk. Június 3-án már birtokba is vehetjük!