Hangolódjunk a hétvégére a közelgő HVOB koncerttel

Az év egyik legjobban várt koncertjéig már csak egy hét van, alig maradt jegy, de minket sokkal inkább izgat, hogy mennyire jó őket otthon is hallgatni!

Ha még nem váltottuk meg az év egyik legjobban várt, azaz a HVOB és Winston Marshall új és közös, Silk című albumának bemutató koncertjére, akkor nagyon kell sietnünk az Akvárium jegypénztárába (vagy online ITT), mert szinte 100%, hogy hamarosan bejelentik a szervezők a telt házat.

Nem meglepő ez, a HVOB 15 állomásos turnéja közül már 9 biztosan a közönség totális érdeklődésének örvend, amit jól szemléltet közösségi oldaluk borítója:

Az Ausztriából induló producer páros, akik csak egyszerűen HVOB-nek, azaz Her Voice Over Boys-nak nevezték el magukat még 2012-ben indultak el az elektronikus zene legkényeztetőbb útján és a Stil Vor Talent igazgatója, azaz maga Oliver Koletzki fedezte fel őket magának és első bemutatkozó albumukat, az HVOB-t azonnal aláírta, majd a 2015-ben megjelent második, Trialog címűnek is bátran adott otthont.

A zenekar már az első album után nagy népszerűségnek örvendett, de a Trialog világszerte érdekelte a zeneszeretőket, így mind a 6 földrészt bejárták, általában akkor is telt házas csereélményt kapva közönségüktől.

A producer páros és dobos kiegészítést úgy ismerte meg a világ, mint a legszerethetőbb, kényeztető dallamok közvetítői, akik az énekes/producer Anna Müller hangját és az elektronikus képeket megalkotó Paul Wallner részleteit csodásan illesztik egymáshoz, hihetetlenül lágy és simogató zenei élményt biztosítva hallgatójának.

Harmadik albumukat már Winston Marshallal közösen írták meg, ami a Silk nevet kapta és már csak arra várunk, hogy nálunk is bemutassák április utolsó szombat estéjén.

A HVOB Silk Tour Budapest állomásának az erre legmegfelelőbb helyszín egyértelműen az Akvárium Klub NagyHallja, így itt találkozhatunk bő másfél órára az osztrák zenei szomszédokkal, akik különleges hang- és fénytechnikai élményt is hoznak magukkal.

Az új album dalait nem is keresgettük, azt majd halljuk élőben, de van itt egy pár live és rögzített mix, amivel alapozhatunk a koncertre, az aktuális hétvégére, mert olyan ereje van, hogy lehet még jó időt is csinál!

Kovács M