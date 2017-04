Meg fogsz lepődni az új Google Earth-on

Merthogy 2 év fejlesztés után végre elkészült a Google megújult csodája. A tegnap bemutatott elektronikus térkép a Google Chrome-ból már most elérhető és az androidos telókra is letölthető a Play áruházból. Hamarosan pedig már az iPhone-osok is élvezhetik az új Google Earth-t. Megmutatjuk mit tud.

A legjobb, ha saját magad is vetsz egy pillantást arra, hogyan néz ki a felturbózott Google Earth. A keresőbe elég annyit beírnod, hogy Magyarország fővárosa, és bumm! Egyből behozza Budapestet. Sőt, még a keresett környék látnivalóit is külön figyelmedbe ajánlja a Google Earth, de a világörökség részét képező helyeket, épületeket is bebarangolhatod virtuálisan.

Szóval egy szó, mint száz, a nyáron felesleges lesz elmenned nyaralni, mert a Google Earth már bárhova elrepít és minden hasznos infóval ellát.