“Holtvágányra döcögött végül a kopott vörös villamos” – a 4-es 6-ossal is gondok vannak

Újabb budapesti tömegközlekedési eszközünkkel gyűlhet meg a bajunk. A hármas metró után a 4-es 6-os villamos sínjeire is ráfér a felújítás, így hamarosan kényelmetlenségekkel nézhetünk szembe, ha a körúton akarunk villamosozni.

Mintha Kányádi Sándor is megérezte volna a Kuplé a vörös villamosról című művében, hogy valami sosem stimmel a budapesti villamosokkal. (Igaz, ő a piros színű járműveket, és kissé más koncepcióban szidta.)

A lényeg, hogy kisebb karbantartási munkálatokra számíthatunk a nagykörúti villamospályán, amit már áprilisban elkezdenek, és akár 2018 tavaszáig is tarthat.

A probléma már most is érzékelhető, mivel a Rákóczi tér és a Blaha Lujza tér között már most is lassabban járnak a villamosok, mivel

a több mint 20 éves pályaszakasz a nagy igénybe vétel hatására elhasználódott, fekszint és irányhibák keletkeztek

– közölte a BKK.

A BKK Hvg-nek adott válaszából az alábbi információk derültek ki a karbantartási munkákról:

elsőként április 8-24 között a Dohány utca – József utca között szakaszt újítják fel, ekkor részleges vágányzára kell számítani. A fenti szakaszon pótlóbuszok fognak közlekedni.

a Dohány utca – József utca között szakaszt újítják fel, ekkor kell számítani. A fenti szakaszon fognak közlekedni. Április 21-23 között a 6-os villamos Budafoki úti útátjárójának pályafelépítmény cseréjét hajtják végre, ekkor a 6-os villamosok aFehérvári úti állomásig közlekednek .

a 6-os villamos pályafelépítmény cseréjét hajtják végre, ekkor a . Nyáron több apró munkálatokra számíthatunk az Oktogon – Dohány utca között .

több apró munkálatokra számíthatunk az . Folyamatban van az Oktogon – József utca közötti szakasz teljes felújítása, amit legkorábban idén ősz végén kezdhetnek meg, de a közbeszerzési hercehurca miatt lehet lesz egy kis csúszás (szerencsére ehhez hasonló eddig még sosem fordult elő Budapesten), így előfordulhat, hogy a munkálatok csak 2018 tavaszán kezdődhetnek el.

A Hvg még azt is megkérdezte a BKK-tól, hogy a kettes metró meddig fog csigatempóban haladni a Pillangó utca és Örs vezér tere között. A válasz szerint az őszi baleset vizsgálatának lezárulásáig (melynek idejét még nem tudják) marad a nyugodt tempó.