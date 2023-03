Séta a Nagykörúton: 5 kihagyhatatlan látnivaló a Jászai Mari tértől a Boráros térig

Nehéz úgy végig menni Budapesten, hogy ne érintsük a belváros egyik legforgalmasabb szakaszának tartott Nagykörutat, a mindennapi rohanásban pedig meg is feledkezünk arról, hogy mennyi meseszép és izgalmas látnivalót rejteget.

A hagyományosan a Margit híd pesti hídfőjétől a Petőfi híd pesti hídfőig tartó, a köznyelvben Nagykörútnak nevezett főút keresztülhalad a legtöbb pesti kerületen: érinti Újlipótváros déli és Lipótváros északi határát, Terézvárost, Erzsébetvárost, Józsefvárost, valamint Ferencvárost is. Az útvonalat az 1896-os millenniumi ünnepségek idején, 1896. augusztus 31-én nyitották meg. Az ekkor létrejött, félkörívet alkotó útvonal szélessége 38 méter, hossza pedig pontosan 4141 méter.

Palatinus-házak

Már a Margit hídról szembetűnik az egyedi kinézetű, monumentális épületegyüttes, ami utunk indulópontjánál, a Jászai Mari térnél, közvetlenül a Duna-parton található. Az izgalmas múltú lakóház, amiben Kosztolányi Dezső is lakott, csak a kezdete azoknak az elképesztő épületeknek, amikre a Jászai Mari tértől sétálva bukkanhatunk, így, ha egy kis kitérővel felfedeznétek ezeket, olvassátok el korábbi cikkünket:

Vígszínház

A Jászai Mari tér és a Nyugati pályaudvar között található Budapest egyik legnagyobb és leghíresebb színháza, ami nemcsak széles repertoárja és kiváló előadásai miatt izgalmas látnivaló, hanem épülete okán is. Az épület tervezői, Ferdinand Fellner és Hermann Helmer voltak, akik számos más budapesti épületet is megálmodtak a századforduló idején, az impozáns Vígszínház pedig csupán egy év alatt, 1896-ban épült meg. A kezdetekben több, mint 1000 férőhelyes épület tömegeivel vonzotta magához a budapesti polgárság tagjait, akik olyannyira beleszerettek az egyes jelmezekbe és kellékekbe, hogy sokszor egy-egy előadás után ők maguk is elkészíttették saját szabójukkal vagy asztalosaikkal. Az elegáns épületet a második világháború során bombatalálat érte, így csak 1951-ben nyitott meg újra. Jelenlegi kinézetét az utolsó, 1994-es, teljes körű felújítás során érte el, amely során eredeti pompáját állították helyre, így az épület előtt elsétálva ugyanazt a látványt élvezhetjük, mint egykor a századfordulón idejáró nézők.

Kolodko-miniszobor

Kolodko Mihály miniszobrai egyre több helyen bukkannak fel a városban, így nem csoda, hogy a Nagykörút egyik fontos állomásánál, a Nyugati téren is találhatunk egyet. A ma különböző boltoknak és irodáknak otthont adó barna füstüvegű, monumentális üvegépület egykor a város egyik legnépszerűbb bevásárlóközpontja volt. Az 1984-ben megnyitott Skála Metró emlékét idézi meg a virágágyás mellett megbúvó bronz miniszobor is, ami nem mást, mint a Skála egykori reklámfiguráját, Skála Kópét ábrázolja. Mint a művész többi alkotásánál, itt is nagy hangsúlyt kaptak az apró részletek: a népszerű reklámfigura egy vonalkóddal ellátott letépett blokkon csücsül, és nem feledkezett meg Kópé szlogenjéről sem, amit a kicsi bronztesten kívül dobbanó piros szív ábrázol: “Én vagyok a Skála Kópé, szívem mindig a vásárlóké.”

New York Kávéház

A Blaha Lujza tér épületei közül már messziről kitűnik a bronz faunokkal díszített homlokzatú palota, amit a New York Életbiztosító Társaság megbízásából, Hauszmann Alajos tervei alapján, Korb Flóris és Giergl Kálmán közreműködésével valósítottak meg. A többször is a világ legszebb kávézójának megválasztott New York Café 1894-ben nyitotta meg kapuit, működése során pedig számos híres alak is megfordult a falai között, többek között rengeteg 20. századi író és költő dolgozott egy-egy asztalnál egy kávé kíséretében. A New York Kávéház óriási népszerűségre tett szert, sokan a világ különböző helyeiről is felkeresik, hogy csodájára járjanak a szökőkúttal, mennyezeti freskókkal, velencei csillárokkal és ikonikus csavart oszlopokkal díszített enteriőrjének.

Borárus-szobortcsoport

A Nagykörút vége és egyben virtuális sétánk utolsó állomása a Boráros tér, ami elsőre inkább tűnik zajos és rideg közlekedési csomópontnak, mint izgalmas látnivalónak, azonban mégis rejtőzik itt egy nem mindennapi érdekesség. Annak ellenére, hogy a tér Boráros János Antalról, Pest városi főbírájáról kapta a nevét, sokakba beékelődött az a legenda, miszerint a tér egykor nyüzsgő borpiacként szolgált, amit hordókkal felszerelkezett árusok töltöttek meg. Erre a történetre alapozva alkotta meg Varga Imre Kossuth-díjas szobrászművész 1983-ban a Borárus-szoborkompozíciót, mely egy sornyi hordó közt álló borárust ábrázol. Elkészültekor a hordók homloklapját különböző bronzdíszek ékesítették, ám sajnos az évek során a fémtolvajok lelopták őket.

Nyitókép: New York Café Facebook