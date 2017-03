A szépség és a szörnyeteg lesz az első Disney-film, melyben meleg szereplő van

Minden filmkritikus (és mi is) izgatottan várjuk A szépség és a szörnyeteg március 23-i premierjét. Most pedig még inkább türelmetlenek vagyunk, hiszen kiderült, hogy nem Bell és a szörnyeteg románca lesz az egyedüli szerelmes sztori a filmben. Hölgyeim és uraim, üdvözöljük az első olyan Disney-filmet, melyben a meleg szerelem is szerepet kapott!

Már régóta bírálták a Disney-filmeket, amiért a főhősök szinte csakis fehér bőrűek, heteroszexuálisok. A szépség és a szörnyeteg rendezője, Bill Condon talán ezeknek a negatív kritikáknak megfelelve csempészett bele egy aprócska meleg pillanatot az Emma Watson főszereplésével készített filmbe.

LeFou egy olyan szereplő, aki egyik nap Gaston bőrébe akar bújni, a másikon pedig inkább megcsókolná őt. LeFou teljesen össze van zavarodva az érzései miatt, de ez teljesen érthető, hiszen valószínűleg mindenki más is így érezné magát az ő helyében “

nyilatkozta az angol melegmagazinnak, az Attitude-nak Condon. A Gastont alakító Luke Evanst elnézvén valószínűleg sok nő megérti, miért dobban meg a filmbéli LeFou szíve, ha mesterére néz.

A film meleg szereplője (vagy legalábbis bi) szereplője tehát LeFou lesz, aki a mese főgonoszának, Gastonnak a segédje és legfőbb támasza.

Condon arra is tett utalást az Attitude-nak adott interjújában, hogy a homoszexuális mellékszál A szépség és a szörnyeteg végén fog lezárulni, egy megható pillanattal.

Bár A szépség és a szörnyeteg már eddig is kasszasikergyanús volt, mivel ez lesz a Disney első meleg szerelmet bemutató filmje, szinte biztosak lehetünk benne, hogy az emberek özönleni fognak a moziba, hogy ne maradjanak le róla.