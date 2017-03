Íme a moziterem, ahol mától csak feliratos és eredeti nyelvű filmeket nézhetünk

Nézői kéréseknek eleget téve a Cinema City Allee hatos termében március másodikától kizárólag feliratos és eredeti nyelvű filmeket tűz műsorára a Cinema City, ezzel hálózatában kialakítva a budai oldalon egy koncentrált helyszínt ezeknek a formátumú filmeknek.

A moziműsor összeállítása során a hatos teremben a premier filmeket több időpontban és főműsoridőben (18:00 – 20:30) vetíti majd a mozi, de lehetőség lesz korábban bemutatott produkciókat is ilyen formában megnézni. A vetítéseket egy előadáson 126 ember követheti figyelemmel. A műsor heti rendszerességgel változik, a régebbi alkotások az előző hét eredményeinek függvényében maradnak a műsoron.

Eredeti nyelven vagy felirattal továbbra is lehetőség lesz mozizni a pesti oldalon a Cinema City WestEnd és Cinema City Aréna (normál és VIP) kiválasztott termeiben, illetve azokban a vidéki nagyvárosokban, ahol idegen nyelvű oktatás folyik, így Debrecenben, Pécsett és Szegeden. A mozihálózat továbbra is csak azokat a produkciókat tudja a fent említett városokban felirattal vagy eredeti nyelven bemutatni, melyeket az adott forgalmazó ebben a formában is rendelkezésére bocsátott.

Feliratosan és eredeti nyelven március első hetében

Az angol nyelvű filmek kedvelőinek jó hír lehet, hogy az elkövetkező hetek premierjei közül a T2 Trainspotting és a Szólít a szörny (premier: március 2.), valamint Martin Scorcese Némaság című filmje (premier: március 16.) csak feliratos változatban kerül bemutatatásra Magyarországon, így ezeket is minden kiválasztott Cinema City mozi így mutat majd be. A legjobb filmért járó Oscar díjat elnyerő Holdfény című filmet a Cinema City március másodikától mind a 18 mozijában feliratos változatban tűzi műsorára, a legtöbb vidéki helyszínen ez a produkció premierként debütál majd.

A Cinema City Allee hatos termének március 2. és 8. közötti műsora

3. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 3. 6. 3. 7. 3. 8. Egészség ellenszere / Cure for wellness – Eredeti nyelven felirat nélkül / Original version 17:20 19:00 17:20 20:10 15:50 17:20 Jackie – Feliratos / Subtitled 11:10 10:50 11:40 Kaliforniai álom / Lala Land – Feliratos / Subtitled 14:50 16:20 14:50 14:50 18:45 14:50 16:10 Logan – Eredeti nyelven felirat nélkül / Original version 12:10; 20:20 13:30; 22:00 12:10; 20:20 12:10; 17:20 13:00; 21:20 12:10; 20:20 18:45 Lego Batman 3D – Eredeti nyelven felirat nélkül / Original version 10:00 10:00 10:00 10:00 14:00

Háttérinformációk:

A Cinema City 1930-ban, Haifán kezdte működését. Mára a CineWorld hálózattal történt összeolvadása nyomán Európa második legnagyobb mozihálózatává vált. A vállalat 226 mozit üzemeltet a kontinens 9 országában (Egyesült Királyság, Írország, Lengyelország, Magyarország, Cseh Köztársaság, Bulgária, Románia, Szlovákia, Izrael) 2112 mozivásznon kínálva a szórakozás élményét digitális minőségben.

A Cinema City az IMAX jogok kizárólagos tulajdonosa, 33 IMAX és 28 4DX mozi üzemeltetője. A vállat kétszer, 2004-ben és 2011-ben is elnyerte a szakmai zsűri által megítélt Év Moziüzemeltetője címet. Legutóbb 2016-ban kapta meg a las vegasi CineCon fórumon a Global Achievement in Exhibition nagydíjat. A Cinema City idén ünnepli hazai működésének 20. évfordulóját, hiszen működését a közép-kelet-európai régióban 1997-ben kezdte, amikor megnyitotta első moziját Budapesten. A főváros 5 pontján 68, köztük egy IMAX 3D és egy 4DX, az ország további 13 megyeszékhelyén pedig összesen 89 mozitermet működtet, ebből egy a 2016. január 26-án nyílt meg a legújabb, győri 4DX terem.