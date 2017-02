Bor, futás, Balaton – Közeledik a Futó Expo

Kisléptékű, fenntartható fejlődésre törekszünk, amely összhangban van a természet ritmusával” – vallja Laposa Zsófi és testvére Bence, akik nem csupán boraikkal kívánják a Badacsonyt és a Badacsonyi borvidéket megismertetni a nagyközönséggel.

Az általuk idén augusztusban ismét megrendezendő Dűlőre Futunk elnevezésű jótékonysági célú közösségi futás méltó idézett ars poeticájukhoz. A 12 kilométeres, váltóban is teljesíthető táv a 102 méteres szintkülönbség ellenére alkalmat nyújt a kivételes panoráma élvezetére is. A Káli-medence, a tanúhegyek és a Balaton az izzasztó kaptatók után is üdítő látvány, arról nem is beszélve, hogy a befutó a dűlők tetejéről pihentetőbb lejtőn vezet – némi fröccs-frissítők után – a célba.

Az évek óta aktívan futó Laposa testvérek versenye az új hullámos bormarketing egyik eklatáns hazai példája. (Nem véletlen, hogy az első Futó Expón is jelen lesz a borászat.) E trend szerint a sport és a bor nem zárja ki egymást, élvezetük voltaképp egy tőről fakad, házasításuk így nem ördögtől való. Az embert próbáló portugáliai Réccua Douro Ultra Trail-től a bordeauxi borvidéken megrendezett futva kóstoló fesztiválig, a Marathon du Médoc-ig rendkívül színes a nemzetközi eseményskála. De szerveznek efféle boros futást Olaszországban és Ausztriában is.

A Futó Expo elsőre szintén szokatlan párosítás. Ám a futás nélküli futóesemény ötlete a nyugat-európai futópiacon jól működik – ahogy a borvidéki futásoké is. A párizsi vásárvárosban minden év tavaszán megrendezett Le Salon du Running kezdetben csak a Párizsi maraton kísérő eseménye volt, ám az elmúlt másfél évtizedben Franciaország legnagyobb sportfesztiváljává nőtte ki magát. A szezonkezdet előtt itt adnak randevút egymásnak a kezdők és újrakezdők, a profik és a műkedvelők, a sportszergyártórtók és a dietetikusok, a versenyszervezők és az életmódtanácsadók, valamint az autogrammgyűjtők és az aktuális futódivat mindenkori rajongói. A 90 ezer látogatót vonzó futóparádé sajátos ötvözete a szakmai vásároknak, a tudományos konferenciáknak és az egész családot szórakoztató városi fiesztáknak. A Futó Expo szervezői Magyarországon is szeretnék elérni, ami Franciaországban már sikerült: a franciák közel 10 százaléka fut rendszeresen, vagyis a legfrissebb felmérések szerint 5,9 millió polgár vallja magát futónak. Magyarországon még csupán 1 százalékos ez az arány. A futás és a bor párosításával biztosan gyarapodásnak indul majd a százezer fős hazai futótársadalom is.

