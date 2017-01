Bejelentették az Oscar-díj jelöltjeit

Magyar filmet is jelöltek az idei Oscar- díjra. Deák Kristóf Mindenki című filmje a legjobb élőszereplős rövidfilmek kategóriájában versenyezhet. Ím,e a többi kategória jelöltjei. (Cikkünk folyamatosan frissül.)

Legjobb fényképezés

Érkezés

Oroszlán

Holdfény

Kaliforniai álom

Legjobb férfi mellékszereplő

Mahershala Ali – Holdfény

Jeff Bridges – Hell or High Water

Lucas Hedges – A régi város

Dev Patel – Oroszlán

Michael Shannon – Éjszakai ragadozók

Legjobb színész

Casey Affleck – A régi város

Andrew Garfield – A fegyvertelen katona

Ryan Gosling – Kaliforniai álom

Viggo Mortensen – Captain Fantastic

Denzel Washington – Fences

Legjobb idegen nyelvű film

A Man Called Ove (Svédország)

Land of Mine (Dánia)

The Salesman (Irán)

Tanna (Ausztrália)

Toni Erdmann (Németország)

Legjobb betétdal

Kaliforniai álom – Audition

Kaliforniai álom – City of Stars

Moana – How Far I’ll Go

Jim: The James Foley Story – The Empty Chair

Trolls – Can’t Stop the Feeling

Legjobb színésznő

Isabelle Huppert – Elle

Ruth Negga – Loving

Natalie Portman – Jackie

Emma Stone – Kaliforniai álom

Meryl Streep – Florence – A tökéletlen hang

Legjobb női mellékszereplő

Viola Davis – Fences

Naomie Harris – Holdfény

Nicole Kidman – Oroszlán

Octavia Spencer – A számolás joga

Michelle Williams – A régi város

Legjobb rendező

Denis Villeneuve – Érkezés

Mel Gibson – A fegyvertelen katona

Damien Chazelle – Kaliforniai álom

Kenneth Lonergan – A régi város

Barry Jenkins – Holdfény

Legjobb animációs film

Kubo és a varázshúrok

Vaiana

Életem cukkiniként

A vörös teknős

Zootopia

Legjobb rövidfilm

Mindenki

Ennemis Interieurs

La femme et Le TGV

Silent NIghts

Timecode

Legjobb rövid dokumentumfilm

Extremis

4.1 miles

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Legjobb hangvágás

Érkezés

Mélytengeri pokol

A fegyvertelen katona

Kaliforniai álom

Legjobb hangkeverés

Érkezés

A fegyvertelen katona

Kaliforniai álom

Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet

13 óra: Bengázi titkos katonái

Legjobb látvány és díszlet

Érkezés

Legendás állatok és megfigyelésük

Ave, Cézár!

Kaliforniai álom

Utazók

Legjobb vizuális effektusok

Mélytengeri pokol

Doctor Strange

A dzsungel könyve

Kubo és a varázshúrok

Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet

Legjobb jelmeztervezés

Szövetségesek

Legendás állatok és megfigyelésük

Florence – A tökéletlen hang

Jackie

Kaliforniai álom

Legjobb smink és haj

Az ember, akit Ovénak hívtak

Star Trek: Mindenen túl

Suicide Squad – Öngyilkos osztag

Legjobb filmzene

Jackie

Kaliforniai álom

Oroszlán

Holdfény

Utazók

Legjobb vágás

Érkezés

A fegyvertelen katona

Hell or High Water

Kaliforniai álom

Holdfény

Legjobb film

Érkezés

Fences

A fegyvertelen katona

Hell or High Water

A számolás joga

Kaliforniai álom

Oroszlán

A régi város

Holdfény

Breaking! A Kaliforniai álom a maga 14 jelölésével utolérte az eddig legtöbb jelölést kapó Titanicot és Mindent Éváról című filmeket.