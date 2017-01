5 Youtube-vlogger, aki megmutatja, hogyan égesd a zsírt úgy istenigazából

Szerencsére már nem vagyunk rászorulva Bíró Ica vagy Schobert Norbi edzős videokazettáira, ha jó alaposan meg akarjunk magunkat izzasztani otthon. Helyette ott a Youtube, ahol rengeteg személyi edző és egészségnagykövet okítja az online világ népét, hogyan eddzen otthonról is eredményesen. Összegyűjtöttük az 5 legjobb edzős Youtube -csatornát.

Lean Machines

A két brit srácot már csak autentikus angol akcentusuk miatt is érdemes lecsekkolnod. A szálkás testépítők nemcsak a mozgásban vannak otthon, de a konyhában is rutinosan mozognak, ami az egészséges recepteket illeti. Nem utolsó sorban pedig igazi elképesztően viccesek.

Scott Herman Fitness

A Lean Machinesszel szemben Scott Herman sajnos nem tudja kibontakoztatni humorérzékét a videóin (vagy nem akarja vagy nincs neki). Ő kőkeményen csak az edzésre fókuszál, és amúgy sincs mellette senki, akivel poénkodhatna. Az izomkolosszus minden izomcsoport megmozgatásáról töltött már fel videót, de ha még így is hiányérzeted támadna, nézd meg a honlapját.

Tom Daley

Megéri Angliában sportolónak lenni. Tom Daley még csak 23 éves, máris több aranyérmet zsebelt be úszásban, a londoni és a tavalyi riói olimpián is versenyzett. Igazi atlétaalkat, és egy egészséges életmódra buzdító könyve is megjelent. Tommie elég melegszívű (ha értitek, mire gondolunk) és nyílt egyéniség, úgyhogy videói fele a privát életéről szól, de amikor az edzés vagy a helyes táplálkozás kerül szóba, profiként mondja a tutit.

Orosz János

Természetesen a magyar edzőket is bevettük a buliba, elsőként Orosz Jánost, aki a maga higgadt módján tárja elénk a legizzasztóbb edzőtermi feladatokat és osztja meg az egészséges életmód minden titkát.

Kiss Virág

A végére egy igazi gyöngyszemet hagytunk: Kiss Virágot, aki nemcsak azért a listánk ékessége, mert egyedüli hölgyszereplőként van jelen, de azért is, mert igazi celebnek számít a magyar fintess berkeken belül. Éppen ezért nála se lepődjünk meg, ha az edzős videók mellett legalább ennyi cukiságot is találunk a Youtube-csatornáján.