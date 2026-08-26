Generációváltás a pult mögött: merre tart a bartender szakma?

A Z és az Alfa generáció másképp gondolkodik munkáról, karrierről és egyensúlyról, miközben a vendéglátás az elmúlt években munkaerőhiánnyal és bizonytalansággal küzdött. De vajon szakmaválságról van szó, vagy inkább szemléletváltás történik a pult mögött? (x)

Interjúnkban Csötönyi Norbertet, a BestMixer Iskola alapítóját kérdeztük arról, hogyan látja a fiatal generációt, és miért gondolja úgy, hogy a bartender pálya ma is stabil, nemzetközi lehetőségeket kínáló karrierút lehet azok számára, akik tudatosan építik.

Sokan azt mondják, a fiatal generáció már nem akar keményen dolgozni a vendéglátásban. Te hogyan látod ezt?

Nem szeretek közhelyekkel élni. Minden generáció más, és ez természetes. A mai fiatalok nem akarnak „belehalni” a munkába, de szerintem ez nem is baj. Ők tudatosabban gondolkodnak az egyensúlyról, a szabadidőről, a mentális jóllétről.

Amit én látok, hogy rendkívül gyorsan tanulnak, nyitottak, kreatívak, és hatalmas információmennyiséget képesek befogadni. Az internet világában az inspiráció folyamatosan jelen van az életükben. A kérdés nem az, hogy akarnak-e dolgozni, hanem az, hogy kapnak-e olyan közeget, ahol értelmét látják a munkának.

Munkaerőhiányról beszélünk vagy szakemberhiányról?

Inkább szakemberhiányról. A Covid-időszak komoly törést okozott a vendéglátásban, sokan elbizonytalanodtak. De ma is rengeteg lehetőség van ebben a szakmában. A különbség az, hogy ma már nem elég „csaposnak” lenni. Tudás, kommunikáció, nyelvismeret, szakmai igényesség kell.

Aki ezt komolyan veszi, annak ez a terület továbbra is stabil megélhetést és fejlődési lehetőséget kínál.

Sokan inkább külföldben gondolkodnak. Ez probléma?

Szerintem nem. Én is külföldön kezdtem komolyabban építeni a karrieremet. Egy szezon vagy egy év nemzetközi környezetben hatalmas szakmai és emberi fejlődést adhat. Nyelvet tanulsz, rendszert látsz, más munkakultúrát tapasztalsz. A kérdés inkább az, hogy visszahozod-e ezt a tudást. Ha igen, az egész hazai szakma profitál belőle.

Miben más a bartender szerepe, mint mondjuk húsz éve?

Megváltoztak az igények. A vendégek már nem csupán egy italt várnak a bárpultnál vagy az asztalnál, hanem valódi gasztronómiai élményt. 2025-ben ez a tendencia már egyértelműen látható volt, és 2026-ban tovább erősödik az élményalapú szemlélet. A vendég ma sokszor egy komplett, jól felépített történetet kap az itala mellé, különleges szervizzel és átgondolt tálalással.

Mindig azt mondjuk: ha elmész valahová, válassz izgalmas helyet! Merj olyan italt kérni, amit még soha nem kóstoltál! Kalandozz, nyiss az újdonságok felé! Lehet, hogy egy ilyen alkalommal találod meg „életed italát”, amelyet később mindenhol keresni fogsz.

Ez a szakma ma sokkal komplexebb, és pont ezért izgalmasabb is.

A fiatal generáció alkoholfogyasztási szokásai is átalakulnak. Mit mutatnak a trendek 2026-ban?

Jól kirajzolódik, hogy az alacsony alkoholtartalmú, úgynevezett Low ABV italok egyre népszerűbbek, különösen a fiatalabb korosztálynál. A tudatosabb fogyasztás, az egészségtudatos szemlélet és a kontrolláltabb esti élmények iránti igény egyértelműen ebbe az irányba tolja a piacot.

Emellett erősödnek az alkoholmentes alternatívák is. Ma már léteznek 0%-os párlatok, amelyekkel valódi koktélélményt lehet adni alkohol nélkül. Ez nem kompromisszum, hanem egy új kategória.

Megjelentek a professzionálisan előre elkészített, úgynevezett RTD (Ready-to-Drink) koktélok is, valamint a csapról tölthető megoldások, amelyek fesztiválokon és nagy rendezvényeken gyors és hatékony kiszolgálást tesznek lehetővé.

Ugyanakkor a minőségi, klasszikus bárkultúra sem tűnik el. A letisztult, karakteres italok továbbra is jelen vannak. Inkább arról van szó, hogy több irány létezik egyszerre, és a bartendernek ma már mindegyiket ismernie kell.

Ma egyre több fiatal egyszerre érdeklődik a kávékultúra és a koktélkészítés iránt. Szerinted mennyire fontos, hogy valaki több területen is jártas legyen?

Azt gondolom, ma a sokoldalúság óriási előny. A modern vendéglátásban a kávé és a koktélkultúra egyre inkább összekapcsolódik. Szinte minden bárpultban van kávégép, és egy modern kávézóban is készülnek alkoholmentes koktélok, különleges italok.

Egy jó bartendernek értenie kell a kávéhoz, és egy jó baristának is előnyt jelent, ha érti az italépítést és az ízharmóniákat. Minél több kompetenciával rendelkezik valaki, annál értékesebb a munkaerőpiacon – itthon és nemzetközi szinten is.

Milyen eszközöket és technikákat kell ma ismernie egy bartendernek?

A legfontosabb alapeszközök, amelyeket minden bartendernek biztosan kézben kell tartania: a mérce, a shaker és a különböző szűrők – finomszűrő, bárszűrő – valamint a bárkanál. Ezek jó esetben elegendők is egy igényes italhoz.

Nyilván ezen túlmenőleg vannak a munkafolyamatokat megelőző feladatok, amikhez már tudni kell a clarify technikát, azaz hogy miként lehet tejes italból egy teljesen átlátszót készíteni csepegtetéses technikával. Vagy ismeri az aszalás technikáját, a savakkal való játékot, a karbonizálást. Ezek nemcsak az ital ízét, hanem az egész vendégélményt emelik.

Nagyon fontosnak tartom emellett a no waste szemléletet is, amelyet az iskolában is tanítunk. Egy modern bartender figyel arra, hogy a levágott citrusvégek, magok, héjak se váljanak egyszerűen szemétté: belőlük szirupok, bitterek és más alapanyagok készülhetnek. Ez egyszerre gazdaságos és környezettudatos hozzáállás.

Hogyan jelenik meg a technológia és az AI a bartending világában?

A mesterséges intelligencia már most szerepet játszik a tervezési fázisban. Ha egy bartender például alkotói válságba kerül, az AI segíthet abban, hogy milyen ízek harmonizálhatnak, milyen pohárban érdemes tálalni, vagy milyen dekorációs ötletek jöhetnek szóba. Az itallapok félévenkénti–évi megújítása során különösen hasznos lehet.

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a jó bartender mindezeket amúgy is ismeri – az AI inkább csak támogatja az ötletelést.

Az automatizálásról és a kiszolgáló robotokról sokat beszélnek, de én úgy látom, ettől még messze vagyunk. Egy bartenderrel jót csevegni, emberi gondolatokat megosztani – ezt egy robot nem tudja helyettesíteni. A koktélautomatáknál is hasonló a helyzet: ahogy a kávéautomaták is visszaszorulnak a minőségi karos gépekkel szemben, az italautomaták sem tudják felváltani a hozzáértő, figyelmes bartender munkáját. Az apró részletek – ahogyan a jég olvad, ahogyan az arányok összeállnak – ezeken múlik az ital valódi minősége.

Nálunk az AI nem váltja ki a vendéglátást, inkább támogatja: például az itallapok tervezésekor, koktélok elnevezésekor, vagy akár a közösségi média szövegírásában is igénybe vesszük. A cél az, hogy a technológia segítségével még jobb élményt tudjunk adni vendégeinknek.

Mit üzensz annak a fiatalnak, aki még bizonytalan, hogy ez csak átmeneti munka vagy valódi karrier lehet?

A bartender szakma nem szükségmegoldás. Valódi hivatás, vállalkozás, akár nemzetközi karrierlehetőség is lehet. Ez nem egyik napról a másikra történik. De ha tudatosan építed, a szakma stabil egzisztenciát és izgalmas életpályát kínál.

A generációk változnak, de az igényes vendéglátásra mindig szükség lesz. A kérdés csak az, ki lát benne valódi lehetőséget – és ki mer hosszú távon gondolkodni a pult mögött.

Ne csak kövesd a trendeket, alakítsd is őket!

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