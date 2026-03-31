Nehéz sorsú gyerekek százai előtt nyílt meg a képzelet világa márciusban

Közel hétszáz hátrányos helyzetű, illetve gyermekotthonban élő fiatal vehetett részt a 2026-os MVM Budapest Comic Conon a Lounge Group és a Kuckó Önkéntes Program Alapítvány együttműködésének köszönhetően. A kezdeményezés célja az volt, hogy olyan gyermekek is részesei lehessenek egy nagyszabású közösségi élménynek, akik számára egy ilyen program ritkán vagy egyáltalán nem elérhető.

A résztvevők között mintegy ötszáz vidéki általános iskolás érkezett elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye kistelepüléseiről – többek között Tatárszentgyörgyről, Ópályiból, Halmajról, Felsődobszáról, Nyíradonyból és Mátészalkáról –, mellettük közel kétszáz budapesti, lakásotthonban élő gyermek is csatlakozott nevelőikkel együtt.

A Funzine beszámolója az eseményről:

A négy csarnokban zajló programkínálat és a több tízezer négyzetméteres rendezvénytér sokak számára már önmagában különleges tapasztalatot jelentett. Volt, aki először járt Budapesten, más most használt először mozgólépcsőt, miközben a legtöbben először próbáltak ki VR-eszközöket, láttak élő pankrációt vagy találkoztak a filmek, képregények és fantasy világának szereplőivel.

„Fantasztikus volt látni, hogy számukra ez a nap mennyivel többet jelentett egy egyszerű programnál. Sokuk most találkozott először ekkora rendezvénnyel, és először tapasztalt meg olyan dolgokat, amelyek mások számára természetesek. Ilyenkor látszik igazán, milyen sokat számít, ha egy gyerek új környezetbe kerülhet: tágítja a látókörét, új élményeket és viszonyítási pontokat ad. Minél többet lát a világból, annál könnyebben tudja elképzelni azt is, hogy számára milyen lehetőségek létezhetnek benne” – mondta Csanda Gergely, a Kuckó Alapítvány vezetője és a Comic Con főszervezője. Kiemelte, hogy bízik benne, sokan magukkal vitték a rendezvény üzenetét is: „mutasd meg a benned rejlő szuperhőst!”

A Lounge Group az anyagi támogatás mellett önkéntes munkatársaival személyesen is jelen volt a rendezvényen: segítették a csoportok mozgását, kísérték a gyerekeket a helyszínen, időt töltöttek velük a program során, és a nap végén ajándékcsomaggal is hozzájárultak ahhoz, hogy az élmény maradandó emlékként záruljon.

„Fontosnak tartjuk, hogy a támogatás ne csak anyagi hozzájárulás legyen, hanem személyes jelenlét és tevékeny segítség is. A közös élményeknek ugyanis fontos szerepük lehet abban, hogyan alakul a gyerekek önbizalma, nyitottsága és közösségi tapasztalata. Ezért is örülünk, hogy már több éve segíthetjük a Kuckó munkáját – amelynek alapelve az okos adományozás –, és ilyen értékes kezdeményezéseket valósíthatunk meg együtt, amelyekből a gyerekek és a velük érkező pedagógusok, nevelők egyaránt töltekezhetnek” – tette hozzá Molnár Máté, a Lounge Group vállalati kommunikációs vezetője, aki csapatával a cégcsoport CSR-projektjeiért is felel.

A program a Lounge Group és a Kuckó Önkéntes Program Alapítvány több éve tartó együttműködésének újabb mérföldköve volt. A közös történet ugyanis túlmutat az alkalmi kezdeményezéseken: a cégcsoport évek óta szakmai támogatást nyújt az alapítvány 1%-os kampányaihoz, emellett rendszeresen szervez programokat az általa támogatott gyermekotthonok lakói számára, miközben a közös cél továbbra is az, hogy a segítség valódi élmények és kézzelfogható lehetőségek formájában jusson el a gyerekekhez.

