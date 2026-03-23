7 nagyszerű program és hely Budapesten, ahol belekóstolhattok a lengyel kultúrába

A lengyel-magyar barátság napja alkalmából összegyűjtöttünk nektek 7 szuper budapesti helyszínt és programot, ahol közelebbről is megismerkedhettek a lengyel kultúrával és gasztronómiával.

Lengyel napok a Két Szerecsenben (2026. március 31-ig)

Rendhagyó, limitált ideig elérhető étlappal tiszteleg a lengyel-magyar barátság előtt a Két Szerecsen bisztró: a Lengyel Intézettel együttműködve ugyanis hatfogásos menüsort tettek le az asztalra. A lakomák között olyan klasszikus lengyel ételeket találtok, mint a sült céklasaláta, a káposztaleves és persze az elmaradhatatlan pierogi. Természetesen az édesszájúak sem lesznek csalódottak, hiszen csak rájuk vár az áfonyás túrótorta. A különleges ajánlat március 31-ig érhető el, arra azonban figyeljetek, hogy március 23. és 25. között az étterem zárva tart!

32. Lengyel Filmtavasz // Toldi mozi (2026. április 23-29.)

Idén immár 32. alkalommal rendezik meg a Lengyel Filmtavaszt, melynek a Toldi mozi ad otthont. Az egyhetes eseménysorozaton megismerkedhettek az elmúlt év legfontosabb lengyel filmjeivel, és még a meghívott vendégek előadásán is részt vehettek. Most először ráadásul mozivásznon nézhetitek meg az idén 100 éve született lengyel filmtörténeti legenda, Andrzej Wajda Tatarak – A kálmos illata című drámáját, melynek történetét részben Márai Sándor novellája ihlette. A részletes programot bármelyik pillanatban közzétehetik a szervezők, szóval kövessétek figyelemmel a filmfesztivál honlapját!

Európa ízei – Lengyel lakoma // Müpa (2026. május 17.)

Szenzációs krakkói utazásra invitál májusban a Müpa, ahol a zenei „fogásokat” a mély érzelmek, a gazdag hagyomány és különleges fűszerezésű hangzások teszik maradandóvá. A programon ízelítőként Moniuszko nyitányfantáziája csendül fel, majd főételként Chopin első zongoraversenyének nyitótétele következik. Desszertként Szałowski műve érkezik, ami friss, lendületes és vidám hangulata miatt tökéletes lezárása a lengyel menünek. A koncertet Dénes-Worowski Marcell vezénylésében, a Nemzeti Filharmonikusok előadásában hallgathatjátok meg, a házigazda ezúttal is Szélpál Szilveszter.

Gdansk – Bookstore Café

A Bartók Béla út kavalkádjában, a Gárdonyi tér és a Móricz Zsigmond körtér között egy igazi lengyel kincsre bukkanhattok. A Gdansk Café koncepciója egészen különleges, hiszen az éttermi funkció mellett könyvesboltként is működik. A bisztró igazi esti törzshely, ugyanis vasárnap kivételével mindennap 18 és 23 óra között vár titeket a legfinomabb lengyel fogásokkal és páratlan hangulatával. A gasztronómiai utazáson kívül néha még zenés rendezvényeket is elcsíphettek, így nem árt bekövetni a Gdansk Facebook-oldalát, nehogy lemaradjatok egy igazi lengyel buliról!

1111 Budapest, Bartók Béla út 46. | Facebook

Kispolszki

Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol, s issza… sörét? Ha a Kispolszkin múlna, bizonyára így szólna a híres mondat. A Gárdonyi tér közvetlen szomszédságában található lengyel kocsma felhozatalában a számos csapon lévő sör és frissítő cider mellett a legjobb helyi nassolnivalókat is megtaláljátok. Arra viszont figyeljetek, mielőtt megrendelnétek a teljes kínálatot, hogy a lengyel sörök általában jóval magasabb alkoholtartalommal rendelkeznek, mint magyar társaik – amennyiben enyhítenétek a hatáson, válasszatok a nagy népszerűségnek örvendő alkoholmentes kínálat tételei közül!

1111 Budapest, Bercsényi utca 3. | Facebook

Lengyel Intézet

A lengyel kultúra megkerülhetetlen helyszíne a Nagymező utcában található Lengyel Intézet, ahol mindig történik valami. Március végére rögtön két nagyszerű, ráadásul ingyenesen látogatható esemény is jut: 24-én a przemysli erődrendszerről és a lengyel túrautakról tudhattok meg érdekességeket egy klubdélután keretében, míg a 31-én megnyíló kiállításukon a lengyel-brit fotóriporter, Chris Niedenthal munkáit tudjátok szemügyre venni. Érdemes figyelemmel követni a hely weboldalát, hiszen így első kézből értesülhettek a legfrissebb programokról.

1065 Budapest, Nagymező utca 15. | Weboldal

Lengyel finomságok bolt

Ha ti magatok készítenétek el otthon a hamisítatlan lengyel fogásokat, irány a Margit körúton található lengyel bolt! A hely zsúfoltságig tele van jobbnál jobb lengyel alapanyagokkal és finomságokkal, így a sorok között megtalálhatjátok a lengyel ételekhez elengedhetetlen fűszerkeveréket, a céklás alapot és még a szezámmagból készült desszertkülönlegességet, a halvát is beszerezhetitek különböző ízekben. A bőség zavarában bizony nem nehéz elveszni, azonban az eladók szívesen segítenek választani. A bolt hétvégén zárva tart, hétköznaponként viszont mindennap 10-től 7-ig tudjátok felhalmozni a készleteiteket.

1027 Budapest, Margit körút 46. | Facebook