Budapestre érkezik a kártyagyűjtők legnagyobb ünnepe idén novemberben

Idén ősszel a kártyagyűjtés új szintre lép: november 8-án a Budapest Card Show először költözik be a legendás Puskás Arénába, ahol maximálisan kiélhetitek a gyűjtés iránti szenvedélyeteket! A Card Corner sportkártya szaküzlet és a Topps által szervezett esemény a gyűjtés, a sport és a közösség ünnepe lesz!

A régió legnagyobb és legkülönlegesebb kártyás eseményére nemcsak Magyarországról, hanem egész Európából érkeznek gyűjtők, kiállítók és rajongók, hogy november 8-án egy felejthetetlen programon vehessenek részt.

Az idei rendezvény középpontjában a kosárlabda áll – ünnepelve NBA, a Fanatics Collectibles és a Topps kártya gyártó újbóli partnerségét, így ez az esemény egy igazi kosárlabda fieszta lesz, sztárvendégekkel, cserélési és vásárlási lehetőséggel és itt debütáló kártyakollekciókkal karöltve. Nem utolsósorban megszerezhetitek a limitált, 499 példányban kiadott, az eseményre készített Dávid Kornél Topps-kártyát, amit akár alá is írathattok a névadóval!

A szervezők azonban nemcsak a kosárlabda szerelmeseire gondoltak, hiszen megtaláljátok a legújabb focis, Pokémon, Disney, Marvel, Star Wars, F1 és WWE szériákat, valamint számtalan ritka és exkluzív kiállítói különlegességet is.

A részletes programlebontást ide kattintva találjátok, jegyet pedig ide kattintva, vagy a helyszínen tudtok vásárolni.

