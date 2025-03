15 izgalmas ingyenes program Budapesten idén márciusban

Tavasszal ismét felpezsdül az élet a fővárosban, így márciusban számos sokszínű ingyenes program vár rátok Budapesten.

Budapest ostroma – időszakos kiállítás (2025. január 31. – március 30.)

A Walter Rózsi-villa Műhelytér kiállítóhelye az ostrom 80. évfordulója alkalmából egy különleges fotókiállítással várja az érdeklődőket, ahol mindent megtudhattok a főváros történetének egyik legsötétebb időszakáról. Az 1944. december 25-től 1945. február 13-ig tartó ostrom során Budapest hadszíntérré vált, ahol nemcsak a várost védő katonák, hanem a lakosság is elszenvedte a bombázások és az utcákra kiterjedt harcok következményeit. A lakhatatlanná vált lakóházak mellett legfontosabb középületeink is romossá váltak, a felrobbantott Duna-hidak pedig ellehetetlenítették a Pestről Budára való átjutást. Ezt a városképet mutatja be a kiállítás közvetlenül az ostrom után készült fényképanyagon keresztül, illetve betekintést enged a meginduló újjáépítésbe.

Tizenkét hét a pokolban – Budapest ostroma a Várhegyen (2025. február 13. – március 31.)

A Várkapitányság és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ együttműködésében létrejött „Tizenkét hét a pokolban – Budapest ostroma a Várhegyen” című szabadtéri kiállítás a főváros egykori ostromának állít emléket. Az ingyenes szabadtéri tárlat a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján február 13-tól egészen március végéig várja az érdeklődőket, hogy a város egyik legikonikusabb helyén emlékezhessenek meg a II. világháború sötét éveiről.

Tompos Kátya kiállítás (2025. február 28. – szeptember 28.)

A Bajor Gizi Színészmúzeum február 28. és szeptember 28. közötti időszaki kiállítása Tompos Kátya tragikusan rövidre szabott színházi pályafutására emlékezik. Művészi sokszínűségének, jellemábrázoló tehetségének, természetes játékának köszönhetően sokféle szerepet alakított 2003 és 2021 között. A kiállításon az emlékezetes alakításokról készült fotográfiák mellett a családi albumokban őrzött dokumentumokat is láthatják a látogatók.

Tavasznyitó szobanövényvásár a Lumenben (2025. március 1.)

A Rákóczi téri Pilea Projekt újra a Lumenbe költözik, ahol igazi dzsungelhangulat várja a résztvevőket. A kedves szakértők segítenek kiválasztani azokat a növényeket, amik a legjobban passzolnak hozzád és a lakásod adottságaihoz!

Újbudai séták (több időpontban)

Március és október között több alkalommal is részt vehetünk a XI. kerületet bebarangoló vezetett sétákon, hiszen a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és a helyi önkormányzat 8 különböző helyszínre szervez sétát a kerületben, hogy az érdeklődőket megismertessék Újbuda természeti és kulturális értékeivel. A helyszínek között bejárhatjátok a Budai Arborétumot, a Gellért-hegyet, vagy akár a Ménesi út mesés villasorát is. A séták szombat délelőttönként, 9 órakor kezdődnek, és körülbelül 2-3 órát ölelnek fel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A következő séták időpontja: március 1. és 8. Villányi út és Ménesi út környéke, március 22. Budai Arborétum, március 29. Gellért-hegy

Hóvirágtúra a Normafán (2025. március 6.)

Március 6-án egy könnyed körtúrán vehettek részt a Normafán. A 7 km-es gyalogtúra a friss márciusi levegőn, erdei környezetben halad végig, ahol a szerencsések felfedezhetik az avarból kikandikáló tavasz hírnökeit. A program díjtalan, de regisztrációhoz kötött!

Izmos nyelvű költők a Dantéban (2025. március 6.)

Egy vagány hely, négy kortárs költő, négy verseskötet, egy gitár, millió gondolat, korlátok nélkül. Egy kötetlen, interaktív zenés irodalmi estre invitálja az érdeklődőket a Dante klubhelyiségébe, ahol nyugodtan meg lehet kérdezni, hogy „mire gondolt a költő”, és itatni/etetni/érinteni is szabad őket. Szeretettel várnak mindenkit az Izmos nyelvű költők: Bukovenszki-Nagy Eszter, Lesitóth Csaba, Makó Ágnes és Tibély Orsolya. A belépés ingyenes!

Essentia Artis családi programjai a Pesti Vigadóban (2025. március 7., 8. és 28.)

Március 7-én Sántha Emőke Csiriplő madárka című kötetét ismerhetik meg az érdeklődők egy rendhagyó énekóra keretében, amely az óvodás és kisiskolás gyermekeket vezeti be a magyar népzene világába. Délután a Távol-Kelet hangjai csendülnek fel három gyermekkórus előadásában Dévity Zoltán vezényletével.

Március 8-án az egész család újra gyereknek érezheti magát a Kern Orsolya által megálmodott nagyelemes téralkotó játékkal.

Március 28-án a szervezők tavaszváró, húsvéti kézműves-foglalkozással készülnek, Benedekffy Katalin Kukorica János történetét hozza el a gyermekeknek, március 29-én pedig Zorkóczy Zenóbia készül két meseelőadással. A felnőtteket filmszakmai programok, népművészeti divatbemutató és tűzshow is várják, valamint koncerteken is részt vehetnek a klasszikustól a jazzig.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

DJ Palotai – Palotai Zsolt emlékkiállítás || Tárgyak, fotók, relikviák // Magyar Zene Háza (2025. március 9. – április 27.)

A 2023. november 18-án elhunyt legendás Palotai Zsolt emlékét ápolva nyílik ingyenes kiállítás március 9-én a Magyar Zene Házában. A DJ hosszú és egyedülálló pályafutása során készült zenék, fotók, videók, performanszok, személyes tárgyakból készült installációk, személyes történetek, DJ-fellépések, és egyéb kísérőprogramok színesítik a megnyitót és az emléktárlatot.

Nem engedünk a ’48-ból – városi séta (2025. március 15.)

Március 15-én délelőtt és délután is ingyenes vezetett séta keretében fedezhetitek fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc helyszíneit a Budai Várban. A Dísz téren található De la Motte–Beer-palota elől induló 90 perces séta során megnézhetitek például, hogy melyik épületből szabadította ki a forradalmi tömeg Táncsics Mihályt, megtudhatjátok, hogyan készítette elő a támadást Görgei Artúr, és hogyan zajlott az 1849-es májusi ostrom.

Beethoven-projekt // Erkel Színház (2025. március 16.)

A Danubia Zenekar koncertjei során siket és hallássérült embereket látnak vendégül, akik különböző rezgéstovábbító eszközök segítségével „hallgathatják” sorstársuk, Beethoven, valamint más zeneszerzők dallamait, illetve a zenekar tagjai mellé ülve, a nagyobb hangszereket megérintve érzékelhetik a hangzást és a dinamikát. Ez alkalommal az Erkel Színházba várják az érdeklődőket a Holywood! koncert főpróbájára. Előzetes online regisztráció szükséges: beethoven@odz.hu.

Makers’ Market // Villányi út (2025. március 16.)

Március 16-án is vár a Makers’ Market utolsó „téli” vására a Móricz Zsigmond körtér közelében, a Villányi úti Konferenciaközpontban, ahol ismét több mint 70 alkotó csodás termékei közül szemezgethettek. A választékban szerepelnek ékszerek, kerámiatárgyak, ruhák, grafikák és papírtermékkel, de természetesen a szuper kávé és a jó hangulat sem marad el.

Kiskertpiac – divatban a zöld // Madhouse (2025. március 16.)

A növény- és természetközeli dizájnpiac márciusban is virágokkal, natúr szépségápolási termékekkel, növényekkel és gasztronómiai ínyencségekkel várja a látogatókat a hangulatos MADHOUSE falai közé. A fókusz ezen az alkalmon is a fenntarthatóságon lesz, hisz a virág, a növény, a zöld sosem megy ki a divatból.

Szívből nő – Kabay Tilda és Tremmel Hudik Katalin festőművésznők közös kiállítása (2025. március 20. – április 14.)

Kabay Tilda és Tremmel Hudik Katalin festőművésznők egy csoportos kiállításon találkoztak először, ahol rögtön feltűnt számukra a hasonló képi világ és színhasználat, most pedig közös kiállításuk nyílik az Óbudai Kulturális Központban. Mindkettőjük életében kiemelt szerepet kap a női lét intenzív megélése, annak minden örömével és nehézségével együtt. A születés, az anyaság, a család, a gyerekkori élmények és a felnőttkori feladatok mind meghatározóak az alkotók számára, melyek alkotásaikban öltenek testet.

VINTAGE Vásár és REMARKET Közösségi Bolhapiac (2025. március 22-23.)

Március végén ismét VINTAGE Vásár és REMARKET Közösségi Bolhapiac, az év első rendezvényén most 2 napon át is szemezgethettek a régi kincsek közül. A professzionális árusító csapat változatos vintage, retro, antik, mid century portékával készül, és ezen felül privát árusok izgalmas kincsei is fűszerezik a kínálatot és járulnak hozzá a kiváló zsibvásári hangulathoz.

