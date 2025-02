Lenyűgöző vízivilágban kalandozhatunk a Best of Dunakanyar kajaktúrán

Egy igazán tartalmas kajaktúrára hív az Explorers csapata a Dunakanyarba! A Best of Dunakanyar túra egy nap alatt olyan sokféle élményt nyújt, mint sok másik túra egyben. Van benne dzsungeles beszállás, városi „gondolázás”, beevezés egy-egy izgalmas folyótorkolatba és néhány kikötés csodás helyeken – például a Duna kellős közepén! (x)

Három folyón is evezhetünk, számtalan szigetet érintve, hogy felfedezzük a Dunakanyar legszebb kanyarulatait. A Garam, az Ipoly és a Duna találkozása lenyűgöző vízivilágot hoz létre, ahol a zegzugos mellékágak, homokos partok és rejtett öblök minden kanyarban újabb meglepetéseket tartogatnak.

A 22 km-es táv könnyedén teljesíthető, mégis épp elegendő kihívást tartogat. Már a beszállás sem egy átlagos Duna-parti terepen történik, hanem a madárrezervátumnak is beillő Táti-sóderoson, a közúttól rejtett, csendes mellékágból horgásztóvá varázsolt dzsungelesben.

A kajaktúra útvonala – Kaland minden evezőcsapásban

Rajt: Táti-sóderos, Esztergomtól északra

A Táti-sóderoshoz érve akár a Szigetközben is lehetnénk, annyira csendes és tiszta ez a természeti világ. Egy tavacska partján szállunk vízre, és az ártéri erdő keszekusza lombjai alatt evezünk a Duna felé. Előbb csendes mellékágakban lapátolunk, majd kibukkanunk a Dunára, és ott áll előttünk… a Szúnyog! Pontosabban a szúnyognak becézett szénrakodó, amely több tízméteres hosszú lábain állva messziről egy szúnyogra hasonlít. Egy előző korban itt rakodták a szenet az alatta várakozó uszályokba.

És ahogy megszoknánk a nagy vizet, már be is fordulunk jobbra Esztergom felé, a városba vezető keskeny mellékágba. Bal oldalunkon a Prímás-sziget nyaralói, jobbunkon egyre inkább városias terep… Megérkezünk Esztergomba, egészen az esztergomi Vízivárosig, hiszen a mellékág a Bazilika alá vezeti el a vizek vándorait.

Kibukkanunk a Dunára, előttünk a Bazilika impozáns kupolája, mögöttünk a Mária Valéria híd kecses íve. Előbb a Mária Valéria hidat csodáljuk meg délről, majd a Bazilika impozáns ormait hagyjuk magunk mögött. Egy utolsó pillantás vissza, aztán jöhet az első kaland!

Garam-torkolat és egy kis kihívás – Szigetek labirintusa

Jéghideg bambi vagy egy hideg sör jár annak, aki először fedezi fel a Garam torkolatát! Mert jól el van dugva ez a bejáró, mindjárt egy sziget rejti el a bejáratot a Duna felől. Most be is nézünk a folyó kiszélesedő öblébe, akár fel is evezhetünk az első hídig! Ez a rész tele van kis zátonyokkal és vadregényes vízi átjárókkal – mintha egy titkos vízi ösvényen eveznénk! Vízállástól függően bejárható ez a szigetvilág is, mielőtt ismét visszakanyarodnánk a Dunára.

Nemzetközi pihenő – Zátonyra futunk!

Ismét a Dunán, a bal part mentén, még szlovák vizeken haladunk el a Magyarországhoz tartozó, de furcsa módon lakatlan Halemba-sziget mellett és délre megkeressük a híres-hírhedt Halemba-zátonyt, amely a teherhajó kapitányok rémálma, uszályok marasztalója. Pár éve itt töltött egy egész telet egy zátonyra futott teherhajó, amely aztán a tavaszi árral tudott csak továbbhaladni célja felé.

Két ország partjai között, a Halemba-zátony sóderén egy jólesőt pihenünk! Ideális hely átélni a természet hangjait és erejét, ahogyan a sodrás építi és bontja a szigetet, ahogyan a szél zúg és figyelemre int. Jó időben akár sátrazni is lehet itt, de azért előtte csekkoljuk a vízállásjelentést a Hidroinfón, nehogy Szentendréig vigyen egy éjszakai áradás!

Ipoly folyó – visszafelé a Dunán

Innen az Ipoly torkolatához visz az utunk. A szlovák partok mentén találjuk, hiszen határfolyónk, és az Ipoly északi oldala Szlovákiához, míg a déli partjai már Magyarországhoz tartoznak. Az Ipolyon kicsit fellopakodunk, mielőtt visszatérünk a Dunára és nyílegyenesen átszeljük a hatalmas folyót a pilismaróti partok felé. Innen már csak egy könnyed evezés választ el a túra végpontjától, ahol egy homokos partszakaszon szállunk partra mindjárt a komptól északra.

Praktikus infók

Felszerelés : A túrához tengeri vagy portyakajak, vagy túrakenu az ideális választás.

Fontos: Ne hagyd otthon a mentőmellényt sem, mert ez a túra sokféle terepet érint és legalább két átkelést is tartogat, ezért jobb a biztonság, vedd fel a mellényt, pláne, ha hűvös még a víz!

Étkezés : Hozz magaddal szendvicseket vagy egyéb harapnivalót és fejenként legalább 2-3 liter vizet, mert a túra alatt nem könnyű hozzájutni ezekhez.

A következő túra időpontja: 2025. április 20.

Bővebb infó: felfedezok.hu

