6 remek étterem Budapesten és környékén, ami pompás téli fogásokat kínál

Bármely vacogós téli napon mosolyt csal az ínyencek arcára egy-egy nagyszerű fogás, fejedelmi brunch vagy ínycsiklandó desszert. Ajánlónkban olyan budapesti és környéki étteremeket ajánlunk, ahol pompás téli ételek várnak rátok.

Etyeki Kúria

Abban mindannyian egyetértünk, hogy Etyekre az év minden szakában érdemes ellátogatni. Így van ez télen is, amikor is az Etyeki Kúria fiatal mesterséfje elmélyült színeket, meleget árasztó ízeket és tökéletes harmóniát varázsol a vendégek tányérjaira. A kúria testet-lelket melengető és szemet gyönyörködtető desszertje, a rebarbarás vadcseresznyezselével és édes diómorzsával tálalt csokoládé soufflé például minden várakozást felülmúl. A még azon melegében tálalt édesség mellé pedig a Kúria Sopron Kékfrankos és az Etyeki Kúria Pinot Noir éppúgy illik, mint az öreghegyi mesevilág.

2091 Etyek, Báthori utca 21. | Weboldal

Café Brunch Budapest

Mi más aranyozhatna be egy hideg, téli napot, mint egy ráérősen elfogyasztott brunch Budapest egyik legjobb reggelizőjében? Az öt helyszínnel is kecsegtető Café Brunch Budapestben nyitástól egészen zárásig merülhettek el a fejedelmi brunchélményben. Ha ránk hallgattok, nem hagyjátok ki a füstölt lazaccal és pisztrángkaviárral megkoronázott Eggs Imperialt vagy az Avocado Toastot, amihez a kovászos kenyér a Café Brunch saját pékműhelyében készül. Az édesszájúakat frissen készült kakaós csigákkal és a Café Brunch Deliben kapható, népszerű New York Rollal várják, ami mellől nem maradhat el egy csésze specialty kávé sem.

5 helyszínen Budapesten | Weboldal

Garzon Café

Mennyei brunchfogások, szívderítő ételek és kifogástalan élmények várják a Wesselényi utcában az ínyenceket. A reggeltől késő délutánig kérhető brunchkínálatban olyan éhségűző ételeket találtok, mint a deluxe rántotta garnélával és füstölt lazaccal, a hagyományos és vegetáriánus angol reggeli és a lime-os eperraguval megkoronázott vaníliás bundás kalács. Nem kell azonban messzire mennetek, ha egy hasonlóan remek ebédre vagy vacsorára vágytok, amit szívesen leöblítenétek egy pohár borral vagy kiváló koktéllal. A téli estékre ráadásul kötetlen borkóstolós programokkal is készülnek nektek.

1075 Budapest, Wesselényi utca 24. | Weboldal

Nádas Étterem, Vasad

Mesébe illő látványban és kilátásban télen is gyönyörködhettek, ha választásotok a Nádas Pihenőpark éttermére, a Nádas Étteremre esik. Míg a télen-nyáron varázslatos természeti panoráma változatlan, addig az étterem kínálatában a legfinomabb falatok melengetik meg a vendégek szívét-lelkét. A törzsvendégek nagy-nagy örömére a megújult étlapon főszerepbe kerülnek a magyaros ételek, az ínyenceknek azonban a nemzetközi ízeket és újdonságokat sem kell nélkülözniük. Tivadar György séfnek köszönhetően pedig a szezonális séfajánlatok is rendszeresen kínálnak újdonságot a gasztronómia szerelmeseinek.

2211 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

Tereza

A hideg idő beálltával sem kell nélkülöznünk a mexikói nyüzsgést, hiszen a belvárosi Tereza melengető ízekkel és programokkal várja a vacogós napoktól kicsit eltávolodni vágyókat. A megújult étlapon például polip carpaccio, corn dog, pimento frito, vagyis pankó morzsába bújtatott pirított kápiapaprika, valamint meleg babsalátával és chimichurrival ölelt Mangalica French Rack csal mosolyt az arcokra. Ha ránk hallgattok, ne hagyjátok ki a feketecseresznyével megkoronázott fehércsokoládé mousse-t, december 3-án a margaritaworkshopot, 31-én pedig az élő zenével kísért különleges szilveszteri menüt!

1065 Budapest, Nagymező u. 3. | Weboldal

Shibuya Budapest

A Városligeti fasor legújabb éttermében, a Shibuyában Japán találkozik Dél-Ázsiával, nem kérdés tehát, hogy a vacogós téli napokon náluk különleges gasztronómiai élménnyel lehetünk gazdagabbak. A tradícionális pán-ázsiai kínálatban a sushikat például egyedi tolmácsolásban kóstolhatják meg az ínyenc vendégek. Ha valahol, itt érdemes elhagyni a járt utat, élni a lehetőséggel és bátran elmerülni a kísérletezésben, hiszen hol máshol lenne lehetőségetek steaket, tenger gyümölcseit, óriás rákokat és Szent Jakab-kagylót is kóstolni Shibuya megközelítésben?

1068 Budapest, Városligeti fasor 44-46. | Facebook

A legfinomabb lélekmelengető ételeket itt találjátok: