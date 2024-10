Lenyűgöző kilátás és kulináris kalandok várnak a Balaton egész évben nyitva tartó borteraszán

Révfülöpön, a Balaton északi partján, a festői szépségű Fülöp-hegy lábánál található Tóth Pince – Borterasz egy 1845-ben épült boltíves pincéből lett megálmodva.

A Tóth család évtizedek óta vendéglátással foglalkozik, a több mint 35 éve szüntelenül üzemelő ikonikus Tóth Vendéglő mellett a Tóth Vendégházban is egész évben várják a megpihenni vágyókat.

Az idei évtől már a Borterasz is egész évben nyitva áll a látogatók előtt, ahol páratlan balatoni panoráma tárul elénk, távol a város zajától, autentikus környezetben. Érdemes megkóstolni a szezonálisan változó, főleg térségbeli termelők alapanyagaira épülő ételkombinációikat. Az á la carte étlapjuk ebédidőben 2-3 fogásos menüvel egészül ki, amit szintén kár lenne kihagyni.

Mindezek mellett a környékbeli borászatok, pálinkafőzdék és kézműves manufaktúrák termékei is megtalálhatók a kínálatban, amiket akár meg is vásárolhatunk. A Tóth Pince – Borterasz tökéletes helyszín családi, baráti beszélgetésekhez, céges rendezvényekhez, valamint esküvőkhöz ceremóniával együtt is ideális, akár 60 főig.

Az őszi-téli szezonban számtalan izgalmas programmal várnak benneteket: Márton-napi borvacsorák újborkóstolóval, élő zenével, Mikulás-party, karácsonyi vásár és utószilveszter, melyek részleteiért érdemes követni a Facebook-oldalukat és ellátogatni a honlapjukra!

