Ősz pompával várja a kirándulókat az Aggteleki-karszt festői kistelepülése

Jósvafő festői kistelepülése Magyarország északkeleti részén, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az Aggteleki-karszt szívében található. A falu rendkívüli természeti értékei és kulturális kincsei miatt népszerű célpontja a természetkedvelő kirándulóknak.

Jósvafő legismertebb látnivalója az Aggteleki Nemzeti Park részeként ismert Baradla-barlang, amely Magyarország egyik leghosszabb és leglátványosabb cseppkőbarlangja. A barlang főbejárata a közeli Aggteleknél található, de egyik kijárata közvetlenül Jósvafőnél van.

A barlangrendszer nemcsak Magyarország, de Közép-Európa egyik legnagyobb és leglátványosabb barlangképződménye, amely több millió év alatt alakult ki. Az itt található cseppkőformációk különleges látványt nyújtanak a látogatóknak.

A település a barlangon túl is bővelkedik természeti szépségekben. A környező erdők és dombok ideális terepet biztosítanak túrázóknak és természetjáróknak. A környéken több tanösvény is található, amelyek a térség gazdag növény- és állatvilágát mutatják be.

A Jósvafőt átszelő Tohonya-patak különleges atmoszférát kölcsönöz a falunak, és földöntúli nyugalmat áraszt az év bármely szakában.

A település történelmi szempontból is jelentős, hiszen a falu évszázados hagyományai és népi építészete jól tükrözi a vidék múltját. A település központjában található református templom és az úgynevezett Tengerszem a falu egyik jelképe. A mesterségesen kialakított Tengerszem-tó a 19. században jött létre, és ma a környék egyik legromantikusabb látványossága.

Jósvafő emellett fontos szerepet játszik a népművészet és a hagyományőrzés terén is. A helyi népi építészet, a hagyományos falusi életmód és a gasztronómia mind hozzájárulnak a település különleges atmoszférájához. A faluban számos régi, nádtetős ház található, amelyek jól őrzik a múlt emlékeit, és betekintést nyújtanak a régi paraszti életmódba.

