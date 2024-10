5 hangulatos antikvárium Budapesten, ahol beszerezhetitek az őszi esték kedvenc olvasnivalóit

A rövidülő nappalok, az egyre hűvösebb esték tökéletes alkalmat adnak esténként egy kis őszi olvasásra. Ha épp a következő kötetet keresitek, Budapest hangulatos antikváriumai mesés kínálattal várnak benneteket!

Mátyás téri Antikvárium

Keddtől szombatig várja a látogatókat a józsefvárosi Mátyás tér megelevenedett könyves ékszerdoboza, a Mátyás téri Antikvárium. A szélesre tárt ajtókkal, a térre nyíló kilátással hívogató könyves kincslelőhely alig néhány négyzetméter ugyan, de ahogy sok jó ember kis helyen is elfér, ugyanúgy igaz ez a sok-sok kiváló ás új otthont kereső könyvre is. A leginkább egy olvasószobára emlékeztető antikváriumban, a fotelben helyet foglalva, a hét 6 napjának valamelyikén szerethettek bele a legújabb könyvetekbe.

1084 Budapest, Mátyás tér 17. | Facebook

Varietas Antikvárium

A szeretnivaló antikváriumok sorát gazdagítja a VI. kerületi Hajós utcában található Varietas Antikvárium is. A könyvszerető közönség kedvelt könyvlelőhelyének kínálatában magyar, idegen nyelvű, könnyű és komoly olvasmányok éppúgy megtalálhatók, mint szakkönyvek és könyvritkaságok. A folyamatosan bővülő készlet miatt legalább annyira érdemes gyakran betérni hozzájuk, mint a segítőkész kiszolgálásért, amivel egészen biztosan megtalálhatjátok az új, kedvenc olvasmányotokat.

1065 Budapest, Hajós u. 16-18. | Facebook

Óbuda Antikvárium

Kicsivel több, mint 30 éve már, hogy Óbuda szívében, a Kolosy téren várja a könyvmolyokat és a könyvek szerelmesit az Óbuda Antikvárium. Az apáról fiúra szálló antikvárium az évek és évtizedek alatt mit sem veszített patinájából: mind a mai napig igényes árukészlet, gyors és segítőkész kiszolgálás fogadja a betérőket. Az egyedi hangulatú üzletben – melyet joggal emlegetnek ékszerdobozként -, a modern kor elvárásainak megfelelő könyvek a filozófiától a mesekönyveken át a szórakoztató irodalomig éppúgy megtalálhatók, mint az új polcokra kívánkozó antik régiségek.

1036 Budapest, Lajos u. 49/b | Weboldal | Facebook

Könyvmámor Antikvárium

A könyvek iránti elkötelezettség és elhivatottság hívta életre az immár két helyszínen is megtlálható Könyvmámor Antikváriumot. A családi vállalkozásként működő antikvárium pesti üzlete 2023-ban, alig egy év múlva, 2024 februárjában pedig Gödöllőn is megnyitotta kapuit. A töretlen népszerűségnek örvendő Könyvmámor Antikvárium példája is jól mutatja, hogy a könyvek iránti odaadás és szenvedély, a szűnni nem akaró rajongás átöröklődik a köteteken keresztül, melyekből mindkét üzletben bőven tudnak válogatni az új és régi vásárlók egyaránt.

1173 Budapest, Pesti út 36. | 2100 Gödöllő, Szabadság tér 24. | Weboldal | Facebook

Ráday Antikvárium

A XIII. kerületi Tüzér utcába legalább annyira érdemes elkanyarodni egy-egy új vagy régi könyv, beszereznivaló kötet érdekében. A Ráday Antikvárium ajtaja nyitva áll a könyvmolyok, gyűjtők, szenvedélyesen és rendszeresen olvasók előtt, akik szívesen vesznek el a polcokon sorakozó kötetek sokaságában. A kínálatban találhattok régi, ritka és értékes könyveket egyaránt, akárcsak bibliofil és használt, új otthonra váró köteteket, mindezt baráti árakért cserébe.

1134 Budapest, Tüzér u. 1. | Weboldal | Facebook

